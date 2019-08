Article publié le 31/07/2019 à 05:50 | Lu 421 fois USA : quand de vieilles balles de tennis permettent aux ainés de marcher plus facilement Un récent article du quotidien américain The Star Tribune a mis en avant une démarche intéressante qui consiste à récupérer les vieilles balles de tennis qui sont ensuite adaptées aux déambulateurs des personnes âgées, ce qui leur permet de mieux se déplacer.

Parfois, des idées toutes simples facilitent grandement la vie des gens. Récemment, comme l’indique le journal américain The Star Tribune, un jeune homme du Minnessota a découvert de vieilles balles de tennis dans sa maison… Ne sachant qu’en faire, il a proposé de les donner…



Grâce à sa maman qui travaille dans le domaine de la pharmacie, ces balles de tennis ont trouvé preneur auprès d’un groupe de maisons de retraite et de soins aux personnes âgées qui récupère ces balles de tennis afin que leurs résidents puissent mieux marcher !



En effet, ces balles sont installées au bout de pieds des déambulateurs, ce qui, semble-t-il, améliore le confort de ces aides à la marche ! Apparemment, l’ajout des balles de tennis aux pieds des déambulateurs permet aux personnes âgées de faire glisser l’appareil sur le sol, ce qui facilite leur utilisation et donc, favorise les déplacements des ainés.



Une idée à essayer, facile à mettre en place et peu couteuse ! Et puis, cette initiative s’inscrit totalement dans l’air du temps qui vise à réutiliser les objets usés du quotidien pour d’autres tâches afin de réduire notre consommation effrénée…











