USA : deux septuagénaires s'aperçoivent qu'elles ont été échangées à la naissance Voici une histoire totalement étonnante. C'est la chaine de télévision américaine NBC qui la rapporte… En effet, deux femmes âgées de 72 ans, Denice Juneski et Linda Jourdean, viennent de découvrir qu'elles avaient été échangées à la naissance !

Voici une histoire digne d’un scénario hollywoodien… D’ailleurs, allez savoir si elle ne fera pas un jour, l’objet d’un long métrage avec deux actrices américaines de légende au générique !



Denice Juneski et Linda Jourdean sont nées le même jour : le 19 décembre 1945 à l’hôpital Bethesda de Saint-Paul dans le Minnesota à 31 minutes d'écart. Jusque-là, rien d’extraordinaire… Sauf que les deux bébés ont été échangés !



L’affaire a éclaté lorsque Denice Juneski fait une demande de test d’ADN pour connaitre les antécédents médicaux de sa famille… Or, les résultats indiquent que son ADN ne correspond à aucun membre de sa famille ! Elle demande donc un second test qui parvient aux mêmes conclusions. Aucun doute : elle « n’appartient » pas à la famille Juneski.



Concours de circonstance ou signe du destin, au même moment, Linda Jourdeans fait elle aussi réaliser des tests ADN sur le même site que Denice Juneski… Et surprise, on lui annonce que son ADN correspond à Marianne Meyer, la mère de Denice Juneski, une femme née le même jour qu’elle dans la même clinique…



Les deux septuagénaires ont donc été échangées à leur naissance. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Erreur de l’hôpital ou geste délibéré, l’avenir le dira peut-être un jour. Ce qui est certain, c’est que la vie de ces deux femmes doit être bouleversée !



Pendant sept décennies elles ont vécu dans une famille qu’elles croyaient la leur, pendant sept décennies, elles ont d’une certaine manière vécu la vie d’une autre… Une situation certainement difficile à vivre.