Tulipes et narcisses : règles de base pour une culture réussie

De culture facile, elles réclament cependant le respect de quelques règles pour donner le meilleur d’elles-mêmes.



Le narcisse

Le bulbe de narcisse, à floraison toute printanière, est peu exigeant sur la nature du sol qui va l’accueillir à condition que celui-ci ne soit pas trop acide ni porteur de matières organiques mal décomposées.



Il peut être planté en massif, en rocailles, en pot ou encore de-ci de-là dans une pelouse qu’il égaiera de ses belles nuances de jaunes. La plantation se réalise de septembre à octobre à une profondeur de dix à quinze centimètres, chaque bulbe distant des mêmes dix à quinze centimètres.



Une fois en place, le narcisse peut apprécier un apport d’engrais pour fleurs à bulbe mais, de façon générale, refleurira de lui-même pendant plusieurs années, sans autre soin particulier.



La tulipe

La tulipe est l’une des fleurs qui comprend le plus de variétés. Toutes n’ont pas exactement les mêmes exigences et il convient d’en vérifier les particularités afin de ne pas gâcher ses bulbes, mais dans l’ensemble, la culture de la tulipe, d’une variété à l ‘autre, change peu.



La plantation de la tulipe s’effectue de septembre à novembre à une profondeur de huit à quinze centimètres selon la grosseur du bulbe. Il est recommandé de le placer plus en profondeur de quelques centimètres en présence d’un sol sableux.



L’espacement entre chaque bulbe varie de dix à quinze centimètres selon, là encore, la grosseur du bulbe. Pour éviter la présence d’une poche d’air sous le bulbe, qu’un plantoir conique risquerait de former, il est préférable d’opérer à l’aide d’un plantoir à bulbe.



Certaines tulipes de type dit « horticole », plus sensibles à l’humidité, requièrent absolument d’être déplantées et stockées au sec durant leur période végétative. Pour se faire, on laisse le bulbe en terre, en général six semaines après la floraison et, une fois la tige fanée, on le déterre et le nettoie pour le placer au sec et au frais dans une caisse remplie de sable jusqu’à sa nouvelle plantation, l’automne suivant. Si



Le stockage hors sol n’est pas exigé par toutes les tulipes, il est, cependant, bénéfique à la plupart d’entre elles : le bulbe au repos n’est, ainsi, pas sollicité par un environnement parfois agressif et se trouve plus à même de reconstituer les réserves qui lui permettront une pleine floraison au printemps suivant.



Le choix des bulbes

Le narcisse compte un bon nombre de variétés qui offrent ainsi un choix de hauteurs, de formes, de nuances de jaune et de périodes de floraison, chacune sur une bonne quinzaine de jours, de février à mai.



