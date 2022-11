Tu comprendras quand tu seras vieux de Véronique Cayado (livre) Les éditions du Palio viennent de publier Tu comprendras quand tu seras vieux, petit manuel anti-préjugés grand âge (160 pages, 16,90 euros) par Véronique Cayado qui permet de comprendre les idées préconçues qui nous conditionnent face au grand âge et de commencer à nous en libérer. Vous ne devriez plus être le même après l’avoir lu.







D’où ce nouveau livre de Véronique Cayado, docteur en psychologie et membre de la Société française de gériatrie et gérontologie. Ingénieure de recherche à l’Institut Oui Care, elle est aussi spécialiste du bien-vieillir. Bref, cette dame sait de quoi il retourne…



Pourquoi en est-on là ? Comment inverser la tendance ? En s’appuyant sur les travaux des psychologues et sur son expérience professionnelle chez le leader français du service à domicile, l'auteur décrypte, autour d’exemples concrets, les stéréotypes liés à l'âgisme et propose des pistes pour les dépasser.



Car in fine, chacun sera un jour confronté, familialement ou professionnellement, aux problèmes de l’accompagnement de la vieillesse. Pour rappel, on appelle «», tous ces biais liés à nos croyances sur le vieillissement… Et il y en a ! Ces derniers affectent non seulement nos relations quotidiennes avec nos anciens, mais aussi notre propre santé au-delà d’un certain âge. Les enjeux sont donc à la fois de nature éthique et de santé publique.D’une manière générale, l’âgisme apparaît lorsque l’âge est utilisé pour catégoriser et diviser les gens d’une façon qui entraîne des préjudices, des désavantages et des injustices. Une sorte de racisme par l’âge pour faire simple.Dans la pratique et au quotidien, il peut prendre de nombreuses formes se traduisant par des attitudes empreintes de préjugés, des actes discriminatoires et des politiques et des pratiques institutionnelles perpétuant des croyances stéréotypées.D’où ce nouveau livre de. Bref, cette dame sait de quoi il retourne…Pourquoi en est-on là ? Comment inverser la tendance ? En s’appuyant sur les travaux des psychologues et sur son expérience professionnelle chez le leader français du service à domicile,Car in fine, chacun sera un jour confronté, familialement ou professionnellement, aux problèmes de l’accompagnement de la vieillesse.

