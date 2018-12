Article publié le 05/12/2018 à 10:26 | Lu 73 fois Trois petits livres "idées cadeaux" pour les personnes âgées Les Editions 365, spécialisées dans les livres pour toute la famille, propose trois petits ouvrages, Organiseur Mémoniak pour jardiner avec la Lune, Agenda spécial Senior Mémoniak 2019 et Carnet de jardinage Mémoniak. Trois titres parfaits pour les fêtes de fin d’année.

On le sait, les seniors et les personnes âgées font partie des jardiniers les plus assidus. Dans cet esprit, voici donc deux ouvrages qui s’adressent aux « mains vertes ». Le premier, Organiseur Mémoniak pour jardiner avec la Lune propose d’organiser vos plantations, vos récoltes, etc. en fonction de l’astre lunaire. Pour ce faire, il offre un calendrier sur seize mois, de septembre 2018 à décembre 2019 qui vous permet d’optimiser la vie de votre jardin. Compter 14.90 euros. Contient entre autre, mille autocollants aide-mémoire, dix magnets et un stylo-feutre aimanté.



Un deuxième ouvrage est également dédié au jardinage : intitulé Carnet de jardinage Mémoniak, il permet de suivre mois par mois les différents travaux nécessaires à l’entretien de votre. Cela concerne tous les types de jardinage, qu’il s’agisse du potager, du verger ou encore, du jardin d’ornement. A noter qu’il aborde aussi la question du matériel, du budget jardinage, des récoltes et de la conservation. Bref, un guide très complet pour 12,90 euros.



Enfin, le troisième opus dédié aux seniors est un agenda. Pratique, il permet de s’organiser pendant la retraite grâce à une double-page par semaine pour noter leurs activités et les RDV importants (médecins, achats, factures, démarches, etc.), ainsi que des listes de menus et de courses détachables. Il contient aussi des pages bonus avec calendrier de RDV médicaux, le semainier hebdomadaire des médicaments, le calendrier des anniversaires, le calendrier du jardin, les codes et numéros utiles, le planning des vacances… Agenda sur 12 mois, de janvier à décembre 2019. Compter 13,90 euros.



En vente en librairies, en grandes surfaces et sur www.editions365.com









Dans la même rubrique : < > Un noël en chocolat à la Maison du chocolat Quel cadeau faire pour un anniversaire de mariage ?