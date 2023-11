Trois conseils bien-être et santé à suivre pour les fêtes de fin d'année Noël et nouvel an : une période magique certes, mais qui peut vite devenir une épreuve de fond dont on ressortira très épuisé, surtout en prenant de l’âge. Dans ce contexte, comment se préparer au mieux pour conserver le bénéfice de cette pause hivernale qui peut s’avérer éprouvante pour l’organisme ? Le point avec Susie Perry, scientifique en alimentation et thérapeute nutritionnelle et le laboratoire de compléments nutritionnels Altrient.









Favoriser une alimentation anti-stress Vitamine C liposomale et vitamine B & Complexe de minéraux : les glandes surrénales (les glandes qui sécrètent les hormones du stress) vont être particulièrement sollicitées pendant toute cette période.



Un moyen de maintenir ces glandes en parfait état, afin que le stress ne prenne pas le dessus, est de recourir au coup de pouce intéressant que peut fournir la vitamine C et les vitamines B liposomales.



Ces deux vitamines sont hydrosolubles, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être stockées par l'organisme et qu'un apport alimentaire quotidien est essentiel.



En grignotant des baies et en remplaçant les glucides raffinés (les blancs) par des glucides complets (les bruns), on obtient un meilleur apport alimentaire de ces deux vitamines. Mais en cette période plutôt intense de l'année, il est vraiment bénéfique de venir se supplémenter avec ces deux compléments alimentaires liposomaux de haute qualité.



La vitamine C joue aussi un rôle dans la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur, l'appétit et le sommeil.



Un manque de sérotonine peut conduire à divers troubles du sommeil. Non seulement la vitamine C n'est pas un excitant qui empêcherait de dormir, bien au contraire ! Elle aide à la production de sérotonine et permet donc de retrouver un sommeil de meilleure qualité.



Les compléments alimentaires liposomaux sont préférables car ils sont rapidement absorbés et les nutriments sont acheminés jusqu’aux cellules qui en ont le plus besoin, sans subir de dégradation -un excellent moyen de conserver son énergie et sa bonne humeur pendant la période des fêtes.

Renforcer son immunité avec la vitamine C liposomale Il fait généralement froid et humide pendant la saison hivernale. Les virus et les bactéries en suspension dans l'air s’en donnent donc à cœur joie.



C'est là que la vitamine C liposomale vient à la rescousse. Cette vitamine « intelligente » possède des propriétés antivirales et antibactériennes naturelles ainsi que la capacité de stimuler la fonction et l'efficacité des cellules immunitaires - une nécessité absolue si l'on veut passer l'hiver sans rhume, nez qui coule, maux de gorge ou infections thoraciques !

Aider son foie avec le glutathion liposomal Les fêtes de fin d’année sont souvent accompagnées de consommation d'alcool. Cette augmentation de consommation associée à une tendance à manger plus sucré et plus gras signifie que le foie est particulièrement sollicité.



Un moyen de compenser cette surcharge de nourriture trop riche et d'alcool est de se supplémenter avec du glutathion liposomal.



Ce puissant nutriment, considéré comme le maître anti-oxydant se veut très efficace pour favoriser la désintoxication et aider le foie et les cellules à éliminer toutes les toxines qui peuvent s'accumuler avec les excès des fêtes de fin d'année.

Article publié le 17/11/2023 à 01:00 | Lu 119 fois



