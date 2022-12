Travels with my father : un père et son fils âgé sur les routes du monde (documentaire) La plateforme de films à la demande Netflix propose depuis le 14 décembre dernier, la 5ème et dernière saison du documentaire intitulé Travels with my Father dans lequel le comédien Jack Whitehall entreprend le voyage d'une vie avec son père, Michael, avec qui, il part à la découverte du monde.







Une fois n’est pas coutume, cette série Netflix n’est ni de la science-fiction, un thriller ou une comédie. Non, il s’agit d’un documentaire. Et d’un documentaire un peu spécial puisqu’il met en scène au fil de ces cinq saisons, un fils et son père âgé qui voyagent en Asie du sud-est.



Il s’agit en réalité du comédien Jack Whitehall et de son père Michael Whitehall. Cette série de documentaires dure donc cinq saisons dévoilées entre 2017 et 2021.



La première partie se déroule en Asie du sud-est (Thaïlande, Vietnam, Cambodge) avant de partir pour l’Europe de l’est dans la deuxième saison. Le duo partira ensuite à la découvert de l’Amérique de l’ouest, puis la quatrième saison se déroulera en Australie. La dernière partie de trois épisodes seulement aura pour décor l’Angleterre.



Naturellement, ce documentaire est « écrit ». Jack et son père octogénaire ne sont pas partis à l’aventure sans aucune préparation. Mais l’ensemble reste extrêmement cohérent et très plaisant à regarder. Idéal pour un visionnage en famille pendant les fêtes.



Article publié le 28/12/2022 à 03:12 | Lu 156 fois