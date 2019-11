Article publié le 14/11/2019 à 02:00 | Lu 76 fois Travail des seniors : réaction de Caroline Young, présidente d'Experconnect Caroline Young, présidente d'Experconnect, salue la décision du premier ministre de confier une mission sur le travail des seniors dont les conclusions seront remises début 2020. En effet, le travail des seniors est un sujet clef pour les individus concernés et une saine réforme des retraites ne peut s'envisager sans prendre en compte les fins de carrières.

Les seniors sont une ressource importante pour le marché de l'emploi. Les entreprises ont eu trop tendance au cours des trente dernières années à ajuster leurs effectifs en écartant les salariés de plus de cinquante ans par des mesures d'âge et à dévaloriser ainsi l'image de cette ressource expérimentée et qualifiée.



Les créations d'emplois sont en pleine croissance. Permettons donc aux seniors de terminer leur parcours professionnel dans l'emploi, et autorisons ceux qui le souhaitent, et dont les compétences sont demandées, à poursuivre une activité après la retraite.



Dans la perspective de l'allongement des carrières, c'est l'ensemble des parcours qu'il faut reconsidérer. Le succès des fins de carrière sera déterminant pour la réforme des retraites sur laquelle travaille le gouvernement.



Les propositions d'Experconnect dans le cadre de la réforme des retraites 2019

• Lever les freins actuels au Travail Post-Retraite

• Les limites actuelles au cumul emploi retraite doivent être levées en cas de départ avant le taux plein (travailler en cumulant revenus professionnels et pensions de retraite de base et complémentaire).

• Les limites au cumul emploi-retraite des régimes spéciaux doivent aussi disparaitre (SNCF, RATP, IEG, etc.)

• Promouvoir le Travail Post-Retraite en évitant d'y mettre de nouvelles conditions ou de la complexité

• Eviter toute nouvelle entrave au travail post-retraite dans la réforme

• Promouvoir et déculpabiliser le travail post-retraite

• S'assurer que les statuts juridiques à mettre en œuvre pour se rémunérer restent simples : Les outils actuels (Auto-entreprise, etc.) sont adaptés, mais il faut éviter de les rendre plus complexes

• Permettre aux retraités actifs de pouvoir bénéficier des cotisations retraite payées lors de leur activité professionnelle, ou de les en exonérer sans majoration de la retraite, comme dans beaucoup de pays européens.



Experconnect a été créé par Caroline Young et Gilles Effront en 2005. Cette entreprise travaille sur les impacts du vieillissement dans les entreprises et sur l'emploi. Elle dédie son expertise à la conservation des compétences, au management des seniors et à la collaboration post-retraite. Elle met en œuvre des solutions innovantes sur ces sujets dans plus de 200 entreprises.











Dans la même rubrique : < > Bilingue et spécialisé médecine : de l'art de la traduction médicale chez Protranslate Compléter ses revenus en étant prestataire chauffeur-convoyeur : les clés du succès !