Transmission : quand un tailleur senior enseigne son métier d'art à une jeune femme pleine de talents La boutique « Femme et Homme Chic Tailleur, Arcachon », fondée par Alain Galois, Maître Tailleur émérite, accueille désormais Maëlys Bottura, jeune talent prometteur, distinguée par le prestigieux Prix de la Ville de Paris en partenariat avec le BDMMA (Bureau du Design de la Mode et des Métiers d’Art). Leur collaboration intergénérationnelle symbolise la fusion entre savoir-faire traditionnel et transmission dans le monde exigeant du « sur-mesure ».

Alain Galois : une vie dédiée à la mode



À l’aube de ses 65 ans, Alain Galois n’aurait sans doute jamais imaginé se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la transmission.



Et pourtant… « Maître Tailleur, c’est un métier rare et un métier d’art, reconnu comme tel. Tout est fait à la main, à l’ancienne. Dans le mot Maître Tailleur, il y a aussi le mot Maître, qui oblige d’une certaine manière à transmettre, transférer son savoir », explique Alain.



Suivant les traces de sa mère couturière, il commence son apprentissage à 16 ans dans la région lilloise, plongeant dans le monde de la Haute Couture. Formé d’abord en tant que Culottier Giletier puis Apiéceur, il complète son cursus avec un diplôme de coupe italienne.



En 1996, Alain devient « Maître Tailleur Militaire ». Il habille pendant près de 26 ans les militaires de la grande Aquitaine (Bayonne, Brive, Agen, Angoulême, Dax, Mérignac, Mont-de-Marsan, Cazaux…) et ajuste tenues et insignes avec rigueur et précision.



En 2021, il ouvre son magasin à Arcachon avec sa fille Caroline. Leur boutique, « Femme et Homme Chic Tailleur », attire rapidement une clientèle en quête de qualité et de durabilité.





Maëlys Bottura : Un talent prometteur en quête de sens



Il y a quelques mois de cela, une jeune femme passionnée par l’artisanat, elle aussi, et pour le moins déterminée pousse la porte de la boutique Femme et Homme Chic Tailleur.



Il s’agit de Maëlys Bottura. Elle n’a que 30 ans et pourtant déjà un parcours impressionnant.



Titulaire d’un CAP Tailleur, d’un Bac Professionnel Métiers de la Mode et du Vêtement, d’un CAP et d’un Brevet des Métiers d’Arts en broderie d’or, d’un Diplôme des Métiers d’Art de costumier et d’une formation complémentaire Tailleur Homme, Maëlys a travaillé pour des institutions de renom comme le Paradis Latin, le Moulin Rouge ou l’Opéra de Paris, et plusieurs grands noms de la Haute Couture comme Hermès ou Chanel.



Ayant du mal à trouver sa place dans un secteur du luxe de plus en plus industrialisé, Maëlys a fait une pause dans sa carrière pour redonner du sens à son métier. Elle entreprend alors un tour de France à la recherche d’un professionnel « qui travaille à l’ancienne dans le respect des traditions ».



Son périple la conduit à Arcachon où elle rencontre Alain Galois qui lui semble être le mentor idéal. En toute humilité et modestie, si Alain Galois possède la maîtrise d’un métier devenu rare, il se questionne sur sa légitimité à transmettre.



N’est-ce pas honorer et remercier Robert Portier, son Maître d’Apprentissage ? Le moment est venu de passer le flambeau et contribuer à redonner ses lettres de noblesse au métier de Maître Tailleur. On constate effectivement, depuis une petite décennie, un retour vers les matières et coupes de qualité.



La persévérance de Maëlys paye : Alain accepte finalement de la guider, convaincu par leur vision commune du métier.





Maître tailleur : un métier ancien qui signe son grand retour



Maëlys a trouvé chez Alain Galois une écoute et une ouverture d’esprit rares dans un milieu souvent empreint de misogynie. « Dans ce métier, les femmes sont essentiellement dédiées à des tâches de précision et de finition, comme Boutonniériste », explique la jeune femme.



Maëlys travaille avec précision et en harmonie avec son Maître de stage. Ils se stimulent et se challengent. L’objectif d’Alain est maintenant d’aider Maëlys à gagner en technicité tout en préservant l’excellence.



Au-delà de la passion, Alain et Maëlys sont attachés aux relations humaines rendues possibles par ce métier. « Un manteau ou une veste de 20 ou 30 ans que l’on vient retoucher a une histoire à raconter, souvent liée à la famille. Quel bonheur de redonner vie à un vêtement placardisé depuis 20 ans ! » poursuit Alain.



La boutique reçoit de plus en plus de demandes de clients pour restaurer et remettre au goût du jour des pièces d’exception. « L’écologie passe aussi par cette voie : préférer des vêtements durables à une mode jetable. » souligne Maëlys.



Dans la logique des choses, l’objectif d’Alain et Maëlys est qu’à l’issue de cette année de transmission, Maëlys soit en mesure de continuer à faire battre le cœur de ce métier si cher pour le Maître Tailleur Alain Galois qui multiplie également les rencontres avec la jeune génération (couturiers, corsetière, créateurs…) qu’il conseille et encourage volontiers.





Femme et Homme Chic, Tailleur Arcachon

32 avenue du Général de Gaulle - 33120 Arcachon

Tél. 05 57 52 63 46 – 06 74 74 15 13



Mail :



Site Internet :



Ouverture de la boutique :

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h (le lundi sur rendez-vous)

