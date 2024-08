Tranquilite.fr : pour traiter toutes les démarches administratives après un décès La jeune entreprise Tranquillite.fr fondée par Teddy Bredelet offreune solution qui se veut « innovante et humaine » pour accompagner les familles en deuil. Conçu pour alléger le fardeau des formalités administratives, cette société « promet un service rapide, sans erreurs ni oublis, tout en respectant l’intimité des familles ».



La perte d'un proche est une épreuve émotionnelle profonde et difficile à surmonter. En France, environ 90% des familles choisissent de gérer elles-mêmes les démarches administratives après un décès.



Cependant, cette démarche est souvent un véritable parcours du combattant : des mois de formalités, des erreurs coûteuses, du stress accumulé, des oublis fréquents et de l'argent du défunt perdu.



Chaque année, ce manque de gestion adéquate engendre la perte de 7 milliards d’euros d’aides financières non réclamées par les familles. Un montant qui pourrait grandement soulager les familles endeuillées (source : senat.fr).



Fondé par Teddy Bredelet, tranquillite.fr -conçu avec la collaboration d’une thérapeute du deuil- offre un service complet pour accompagner les familles dans leurs démarches administratives après le décès d’un proche.



Plus concrètement, ce service propose une prise en charge complète et personnalisée qui permet aux familles de gérer toutes les formalités administratives en moins d'une heure, en garantissant un accompagnement sans erreurs, sans oublis, et avec une attention particulière à l'intimité des utilisateurs.



La famille effectue les démarches en toute confidentialité, au rythme qui lui convient. L'équipe de tranquillite.fr est présente pour répondre aux questions et aider les familles, mais ne vient pas d'immiscer dans les histoires, l'intimité, le patrimoine de la famille.



En effet, personne n'aime qu'un étranger de la famille fouille dans nos tiroirs...



