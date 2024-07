Tragédie à La Ciotat : une femme de 68 ans retrouvée morte sur la plage à la suite d'un malaise Macabre découverte : une femme âgée de 68 ans a été retrouvée sans vie, étendue sur sa serviette, face à la grande bleue, par deux enfants qui jouaient sur la plage des Capucins à la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône.







Les pompiers, prévenus aux alentours de 16 heures, ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation. Malheureusement, malgré leurs efforts soutenus, le décès a été constaté sur place. Les causes précises du malaise fatal n'ont pas encore été établies ; toutefois, les secouristes évoquent la possibilité d'une insolation sévère ayant entraîné un état de détresse respiratoire .



L'enquête se poursuit pour élucider les circonstances exactes de ce tragique événement. Le corps a été transporté à l’Institut médico-légal pour autopsie prévue en fin d'après-midi, l'officier de police judiciaire supervisant toujours les opérations en soirée.



Ce décès s'ajoute à une autre perte humaine survenue ce même jour : une septuagénaire victime d'une noyade à Martigues . Un dimanche endeuillé pour les Bouches-du-Rhône et un rappel poignant des dangers que peut receler un simple après-midi d'été à la plage en pleine période de

Selon les déclarations d'une source policière relayée par le quotidien régional La Provence, l'attention a été attirée par deux enfants jouant non loin : "L'une des deux filles était intriguée par ce corps qui ne bougeait pas... Elles ont secoué une jambe, sans réaction". Face à cette absence de réponse, elles n'ont pas tardé à alerter les secours présents sur la plage.



