Canicule : plus de cent "oasis solidaires" avec les Petits Frères des Pauvres Ça y est les canicules arrivent : 39 départements sont en alerte ! Dans ce contexte et pour que les aînés les plus sensibles aux fortes chaleurs bénéficient d’espaces fraicheur, l’association caritative Les Petits Frères des Pauvres proposent Oasis Solidaire, un dispositif solidaire qui regroupe déjà plus de 100 points fraicheur. Explications.



Lorsque le mercure grimpe, la vigilance est de mise pour les personnes âgées. En effet, on le sait, la canicule peut s'avérer particulièrement dangereuse pour cette tranche d'âge ; elle est susceptible d'entraîner des complications graves telles que la déshydratation ou le coup de chaleur, parfois mortel.



Dans ce contexte, l’association caritative a lancé le dispositif solidaire qui permet aux aînés de bénéficier d’un point de fraîcheur à proximité de chez eux en cas de canicule ou de vague de chaleur.



Comment ? Tout simplement en invitant les associations, les collectivités territoriales et les entreprises - publiques comme privées - à se mobiliser en facilitant l’accès à leurs locaux, disposant de salles fraîches (à la climatisation notamment) à les ouvrir aux aînés habitant dans les environs.



Selon l’association, plus de cent espaces de fraîcheur auraient déjà été référencés. Pour Yann Lasnier, délégué général Petits Frères des Pauvres, « le dispositif que nous avons initié est un succès et nous nous en réjouissons. Nous appelons bien sûr à une mobilisation plus importante pour qu’Oasis solidaire soit la solution de proximité offerte aux personnes âgées pour se protéger des fortes chaleurs ou de la canicule et pour maintenir le lien social ».



Les Petits Frères des Pauvres appellent encore plus d’associations, de collectivités et d’entreprises à rejoindre cette démarche solidaire et pour les accompagner, mettent à disposition un kit téléchargeable en toute autonomie sur le site internet dédié.



Pour une assistance supplémentaire, la plupart des villes et communes ont mis en place des registres canicule permettant aux seniors résidant chez eux de bénéficier d'un suivi particulier. Les inscriptions se font généralement via la mairie dont ils dépendent et garantissent un contact régulier avec les services sociaux pendant toute la durée des alertes météorologiques.



En cas d'urgence ou pour obtenir des conseils adaptés, Canicule info service (0800 06 66 66) reste accessible gratuitement du lundi au samedi. Par ailleurs, consulter régulièrement la carte de vigilance de Météo France permet de rester informé en temps réel sur l'évolution climatique. Publié le 30/07/2024 à 05:30 | Lu 221 fois



