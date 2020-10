Article publié le 26/10/2020 à 01:00 | Lu 130 fois Trading pour les débutants : que faut-il savoir ?





Les débuts dans le trading ne sont pas une chose facile. La plupart du temps, les traders débutants sont confrontés à de nombreux problèmes et il arrive qu’ils perdent leurs investissements à cause du manque de connaissance en la matière.





Choisir le bon courtier en ligne

Lorsqu'il s'agit de



Si vous commencez tout juste votre aventure, alors sachez qu’il existe de nombreux brokers qui proposent des services de négociation sur les marchés financiers. Toutefois, ils ne sont pas tous recommandables.



Pour vous assurer de la fiabilité d’une plateforme de trading en ligne, vérifiez sa réglementation. Un bon broker doit en effet être autorisé et réglementé par une autorité reconnue. En France, l’AMF est cette autorité.



Elle garantit que le broker propose des services équitables qui répondent aux règles en vigueur, qu’il protège les fonds de ses investisseurs et qu’il offre de l’assistance aux traders en cas de besoin.



Connaître votre niveau de trading

Avant de vous engager sur un marché financier pour négocier, vous devez déterminer votre niveau de connaissance en trading. En tant que débutant, il est important que vous passiez par une formation.



Cette dernière vous permettra d’avoir des bases solides et de maîtriser les outils d’analyse afin de spéculer dans de bonnes conditions.



Lorsque vous choisissez un bon courtier en ligne, il vous propose des formations en fonction de votre niveau. N’hésitez pas à mettre à profit ces dernières afin d’apprendre la politique des marchés financiers.



Définir votre profil de trading

En tant que trader débutant, il est important que vous déterminez votre profil de trading. Pour cela, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs :

● Le capital dont vous disposez

● Vos objectifs financiers

● Le taux de risque que vous pouvez supporter.



Ces éléments vous permettront de définir vos dépenses et de choisir le courtier qui propose un environnement de trading adapté à vos besoins.



Par ailleurs, la définition de votre profil de trading vous permettra aussi de définir la stratégie de négociation qui vous correspond et de mieux gérer vos émotions.



Choisir la bonne position de trading

Les placements financiers en trading dépendent de l’horizon d’investissement qui se profile sur le marché financier. En fonction de ce dernier et de vos préférences, vous pouvez opter pour des positions à court, à moyen et à long terme.



En ce qui concerne le court terme, il est compris entre 1 heure et 1 semaine. Il est pratique pour vous, traders débutants, parce qu’il vous permet d’obtenir des performances rapidement. Toutefois, vous devez constamment surveiller votre trade et les coûts des transactions sont assez élevés.



Le moyen terme, quant à lui, est compris entre 1 semaine et plusieurs mois. En tant que trader débutant, il est pratique pour vous parce qu’il vous permet d’analyser en profondeur les marchés financiers et de profiter au maximum des analyses fondamentale et technique. Sa performance est déterminée par la tendance des actifs que vous avez dans votre portefeuille.



En ce qui concerne la position sur le long terme, il s’agit d’un placement que vous pouvez effectuer sur une année et plus. Il est adapté à tous les profils de traders, y compris les débutants. Vous n’avez pas besoin de surveiller vos positions tout le temps et les coûts des transactions ne sont pas très élevés.



Par ailleurs, les gains à réaliser sont plus importants et vous pouvez bénéficier des risques réduits même si vous placez des sommes d’argent importantes.



