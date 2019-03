Article publié le 05/03/2019 à 02:53 | Lu 133 fois Toulouse : un couple de seniors frappés par les CRS en marge des gilets jaunes La vidéo fait le tour du web… en effet, samedi dernier à Toulouse (Haute-Garonne), en marge du mouvement des gilets jaunes, un couple de seniors a été copieusement tabassé par un groupe de CRS. Même si selon la police le couple s’est montré agressif, cela n’explique pas ce genre de comportement de la part des forces de l’ordre.

Mais que fait la police ? On se le demande parfois… Alors que de nombreuses cités sont des lieux de non-droits où règne parfois l’islamisme et que les forces de l’ordre n’y entrent pas, en revanche, les CRS n’hésitent pas à frapper nos concitoyens lors des manifestations, même les seniors.



C’est en effet ce que montre une vidéo publiée par France 3 Occitanie ce week-end alors qu’avait lieu l’acte XVI des gilets jaunes à Toulouse. On y voit un couple de seniors, sans gilets jaunes mais en marge de la manifestation, qui est copieusement tabassé par les CRS.



Apparemment, ce couple souhaitait passer un barrage CRS. L’un des CRS aurait donné un petit coup de bouclier à la dame qui s’est retournée, semble-t-il pour protester. C’est là que les choses dégénèrent !



Immédiatement, l’un des policiers se met à tabasser la femme avec sa matraque aussitôt protégée par son mari qui lui aussi, va être roué de coups. Au sol, le couple de sexagénaires sera encore malmené par les policiers. L’homme et la femme auraient ensuite été pris en charge par des "street médics" qui se trouvaient à proximité.



Apparemment aucune interpellation ni aucune plainte n’a eu lieu. Après des semaines de mobilisation, on peut comprendre que les forces de l’ordre soit à bout, mais tout de même ! Macron, qui n’a pas que des amis chez les retraités, devrait voir sa côte de popularité encore chuter après ce genre de scène… D’autant que ce n’est pas la première fois que des seniors sont frappés lors des mouvements gilets jaunes.















Dans la même rubrique : < > Exécution du condamné à mort le plus vieux des USA Canada : des prisons inadaptées aux détenus seniors