Article publié le 18/05/2018 à 01:00 | Lu 52 fois Tippi Hendren, 88 ans, nouvelle égérie de Gucci Décidément, depuis quelques années, les acteurs et actrices seniors hollywoodiens ont le vent en poupe auprès des grandes marques de vêtements. Dernière en date ? Tippi Hendren, 88 ans, la muse d’Hitchcock qui devient la nouvelle égérie de Gucci.

Tippi Hendren n’a pas eu une carrière exceptionnelle à Hollywood, toutefois, tous les cinéphiles se souviennent de ses rôles dans Les oiseaux (1963) et Pas de printemps pour Marnie (1964), deux films à suspens du maitre du genre, Alfred Hitchcock.



Mais le réalisateur s’était semble-t-il entiché de l’actrice, et cette dernière l’a ensuite accusé de harcèlement… Ce qui aurait mis un sacré coup de frein à sa carrière à l’époque. Elle se tournera par la suite, vers la cause animale, et notamment vers la protection des animaux africains.



C’est Alessandro Michel, le directeur artistique de Gucci (« accessoirement » l’homme qui a redonné à un coup de fouet à la marque italienne qui était à la peine ces dernières années) qui a choisi Tippi Hendren.



Dans la campagne de publicité publiée sur le site de la marque italienne, l’ancienne actrice joue le rôle d’une diseuse de bonne aventure lisant dans une boule de cristal ou dans les paumes des mains des jeunes et autres mannequins. La comédienne porte bien évidemment une robe de chez Gucci avec imprimé jungle tropicale. Elle porte aussi plusieurs bracelets et bagues inspirés du fameux serpent, symbole de la marque.



Cette nouvelle campagne dans le domaine des produits de luxe illustre bien le fait que les grandes marques hésitent de moins en moins à mettre en scène des seniors –certes très glamour et souvent très célèbres- pour vanter les mérites de leurs produits. En plus de Gucci, Zegna, Brioni, Louis Vuitton, Hermès, Rolex et Cartier l’ont déjà fait. Et la liste commence à être longue puisque cette tendance dure depuis une dizaine d’années déjà.



Et le fait est qu’elles ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvent plus du tout dans les publicités actuelles et par conséquent, ne se sentent plus visés par les produits proposés… Or, même si tous les seniors ne sont pas riches –loin de là-, les plus de 50 ans représentent tout de même une clientèle incontournable dans le domaine du luxe !