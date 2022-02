Article publié le 24/02/2022 à 01:46 | Lu 138 fois TikTok, une plateforme pour les jeunes qui séduit aussi les grands-mères





TikTok, une plateforme de divertissements qui revendique un milliard d’utilisateurs, partage une sélection de comptes de mamies à suivre pour se réconforter avec les meilleures recettes et bonnes astuces de grand-mère. Car il n’y a pas que les ados et les jeunes qui postent leurs vidéos.





En quelques années seulement, cette plateforme -tout comme Instagram d’ailleurs- a su toucher toutes les générations grâce à des contenus instructifs, drôles, émouvants et souvent divertissants. Même si comme partout et dans tous les réseaux sociaux, certains contenus n’ont strictement aucun intérêt.



Les grands-mères notamment y ont trouvé un moyen d’expression et de partage, leur permettant souvent d’entretenir le lien qui les lie avec leurs proches (ce sont souvent leurs petits-enfants qui les initient ce qui en fait un véritable outil intergénérationnel).



Lire aussi : TikTok, une centenaire fait le buzz



Elles ont découvert en TikTok un moyen simple et créatif de transmettre leurs passions et leur savoir-faire. En effet, qu’il s’agisse de recettes, de conseils de beauté ou de santé ou de ménage, ces mamies ont la cote et remportent un franc succès ; la preuve ? Le hashtag (mot de référence) #astucedegrandmeres génère 167.2 millions de vues sur la plateforme.



Plus spécifiquement, la nostalgie de la cuisine de nos grands-mères n’a jamais été aussi tendance, qu’il s’agisse de décoration ou de restauration. Nappe à carreaux, assiettes à soupes, chandeliers chinés… Le décor est installé, il suffit maintenant d’y ajouter les meilleurs ou petits plats à partager en famille.



Dans cet esprit, voici donc quelques profils à suivre.

@petitsplatsdechrichri

Chrichri partage ses recettes sur la plateforme depuis novembre 2020. Au menu, bredele Alsaciens, bœuf bourguignon ou encore jarret de porc aux lentilles. Parmi ses plus gros succès sur TikTok : la quiche aux poireaux (100,6K vues), le poulet cocotte grand-mère (121,8k vues) ou encore son fameux poulet au comté (315,3K vues).



@mamie_et_math

Petit-fils et grand-mère partagent leurs aventures sur la plateforme avec leurs 2 millions d’abonnés. Entre recettes de cuisine “à sa façon” et vidéos humoristiques, la communauté TikTok a pris l’habitude de demander à Mamie ses conseils pour réussir des recettes traditionnelles comme sa recette facile et super astucieuse de crêpes, le beurre maison ou des cookies au cœur fondant. Mamie sait tout faire et elle partage ses recettes traditionnelles avec gourmandise.



@mamie.antoine

Mamie Zizette a 6 petits-enfants, elle se lance sur TikTok et c’est avec l’un de ses petits-fils, Antoine, qu’elle fait un carton, entre preuves d’amour familial et recettes de goûter inratables. Le duo comptabilise 977.2k abonnés sur leur compte TikTok, et certaines recettes font un véritable carton, comme la fameuse recette de gaufres de Mamie ou son chocolat chaud… toujours avec un message d’amour ! Pour rappel, et avant d’aller plus loin, TikTok est « la » destination incontournable pour les vidéos mobiles au format court.En quelques années seulement, cette plateforme -tout comme Instagram d’ailleurs- a su toucher toutes les générations grâce à des contenus instructifs, drôles, émouvants et souvent divertissants. Même si comme partout et dans tous les réseaux sociaux, certains contenus n’ont strictement aucun intérêt.Les grands-mères notamment y ont trouvé un moyen d’expression et de partage, leur permettant souvent d’entretenir le lien qui les lie avec leurs proches (ce sont souvent leurs petits-enfants qui les initient ce qui en fait un véritable outil intergénérationnel).Elles ont découvert en TikTok un moyen simple et créatif de transmettre leurs passions et leur savoir-faire. En effet, qu’il s’agisse de recettes, de conseils de beauté ou de santé ou de ménage, ces mamies ont la cote et remportent un franc succès ; la preuve ? Le hashtag (mot de référence) #astucedegrandmeres génère 167.2 millions de vues sur la plateforme.Plus spécifiquement, la nostalgie de la cuisine de nos grands-mères n’a jamais été aussi tendance, qu’il s’agisse de décoration ou de restauration. Nappe à carreaux, assiettes à soupes, chandeliers chinés… Le décor est installé, il suffit maintenant d’y ajouter les meilleurs ou petits plats à partager en famille.Chrichri partage ses recettes sur la plateforme depuis novembre 2020. Au menu, bredele Alsaciens, bœuf bourguignon ou encore jarret de porc aux lentilles. Parmi ses plus gros succès sur TikTok : la quiche aux poireaux (100,6K vues), le poulet cocotte grand-mère (121,8k vues) ou encore son fameux poulet au comté (315,3K vues).Petit-fils et grand-mère partagent leurs aventures sur la plateforme avec leurs 2 millions d’abonnés. Entre recettes de cuisine “à sa façon” et vidéos humoristiques, la communauté TikTok a pris l’habitude de demander à Mamie ses conseils pour réussir des recettes traditionnelles comme sa recette facile et super astucieuse de crêpes, le beurre maison ou des cookies au cœur fondant. Mamie sait tout faire et elle partage ses recettes traditionnelles avec gourmandise.Mamie Zizette a 6 petits-enfants, elle se lance sur TikTok et c’est avec l’un de ses petits-fils, Antoine, qu’elle fait un carton, entre preuves d’amour familial et recettes de goûter inratables. Le duo comptabilise 977.2k abonnés sur leur compte TikTok, et certaines recettes font un véritable carton, comme la fameuse recette de gaufres de Mamie ou son chocolat chaud… toujours avec un message d’amour !









Dans la même rubrique < > Club Colette : pour un passage à la retraite en douceur Clermond-Ferrand inaugure le Clos des Vignes, un village intergénérationnel