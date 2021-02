Article publié le 03/02/2021 à 09:22 | Lu 107 fois TikTok : une centenaire fait le buzz avec ses chansons





Régulièrement, des personnes âgées font le buzz sur des réseaux sociaux plutôt « réservés » aux jeunes générations. Depuis une semaine, la Galloise Amy Hawkins, 110 ans, rencontre un franc-succès avec une vidéo dans laquelle elle chante « It’s a long way to Tipperary ».

Avant d’aller plus loin, rappelons que TikTok est une application mobile chinoise lancée en 2016 qui permet le partage de vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques années, elle s’est imposée auprès des jeunes et des jeunes adultes qui y postent des petites vidéos les mettant en scène.



Comme l’indique un récent article de la BBC, le 24 janvier dernier, Sacha, un adolescent américain âgé de 13 ans a posté une petite vidéo de son arrière-grand-mère, Amy Hawkins, une Galloise de 110 ans, dans laquelle la vieille dame chante, emmitouflée dans son châle, "It’s a long way to Tipperary", une chanson populaire datant de 1912 et reprise par les militaires britanniques.



Il faut savoir que cette vieille dame a toujours aimé chanté. Elle a même fait un peu de scène quand elle était adolescente, contre l’avis de sa maman qui était contre ! Mais il lui aura fallu attendre d’être âgée de plus cent ans pour rencontrer le succès grâce aux réseaux sociaux. En effet, en quelques jours, sa vidéo a été visionnée des dizaines de milliers de fois.



Depuis, elle a posté d’autres vidéos de ses chansons préférées. Et elle n’a qu’une envie : continuer.









