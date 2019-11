Thyssenkrupp Home Solutions, le premier monte-escalier sur plusieurs niveaux chez un particulier

Résidant depuis un quart de siècle au dernier étage d’un immeuble de trois étages situé en bord de mer, ce particulier s’est retrouvé immobilisé à domicile après une chute grave ayant entraîné une fracture des vertèbres et une hospitalisation.



Malgré cet accident de la vie, il était impensable pour cette personne de se séparer de sa maison, de sa vie de quartier, de la proximité avec la mer, qui constituent les repères indispensables de sa vie depuis plus de vingt-cinq ans.



Sa fille ayant constaté une perte d’autonomie importante, elle s’est intéressée aux différentes solutions de mobilité disponibles et a fait le choix du monte-escalier pour permettre à son père de sortir enfin de sa résidence.



Ce projet est une première pour les équipes de thyssenkrupp Home Solutions du fait de l’installation du monte-escalier sur-mesure sur plusieurs étages et de la prise en compte des attentes du client, mais aussi celles des autres habitants de l’immeuble.



Le technicien a donc dû dans un premier temps rencontrer le client pour définir le cadre du projet et un calendrier d’installation. Dans un deuxième temps, il a dû consulter le conseil syndical et le syndicat de copropriété de l’immeuble afin de s’assurer de la viabilité et de la conformité de cette installation.



Pour répondre aux besoins du client en terme d’autonomie et de sécurité, et à celles de la copropriété en terme d’encombrement et de design, les équipes de techniciens ont utilisé des technologies de pointe qui ont permis de réaliser une modélisation 3D en vidéo du monte-escalier pour permettre à l’ensemble des parties prenantes de visualiser le projet final.



Suite à la validation de la copropriété, sensible au caractère compact et à l’intégration harmonieuse du monte-escalier dans la résidence, celui-ci a pu être installé dans un délai très court, grâce à une prise de mesure précise en temps réel via les lunettes de réalité augmentée.



Aujourd’hui, ce particulier qui n’a pas eu la liberté de quitter son logement depuis 12 mois bénéficie à nouveau d’une accessibilité à son logement et a retrouvé son autonomie.



L’installation de ce monte-escalier (monorail ce qui permet d’optimiser l’espace utile de l’escalier pour le confort de tous) constituait un défi technique et est aujourd’hui le premier monte-escalier de plusieurs niveaux, construit et installé en utilisant un outil digital intégrant la réalité augmentée.