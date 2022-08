Article publié le 22/08/2022 à 01:00 | Lu 242 fois Thermalies : tour d'horizon de l'édition 2023





Depuis quarante ans, les Thermalies s’imposent comme « LA » référence en matière de santé et du bien-être par l’eau, et révèlent les nouveautés et les tendances du secteur. En 2023, ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 19 au 22 janvier 2023 au Carrousel du Louvre à Paris.

Les Français semblent vouloir rechercher activement le bien-être au quotidien, ce que démontre leur intérêt pour une alimentation saine (on est ce que l’on mange), le sport (il n’y a pas d’âge pour commencer), la relaxation (de plus en plus en vogue), mais aussi pour un séjour au bord de la mer ou un tourisme thermal…



En effet, après deux longues années de pandémie (qui ont remis notre monde en question), la saison thermale qui a commencé timidement en mars 2022, voit une belle perspective se profiler pour le deuxième semestre de l'année.



Quant à l’offre de la thalassothérapie, la dernière étude de France Thalasso sur la perception de la thalassothérapie, démontre que la grande majorité des Français reconnait le lien très spécial qu’ils

entretiennent avec la mer.



Signe des temps : la mer n’a jamais paru aussi bienfaitrice à leurs yeux. Dans une société qui sort à peine de deux ans de restrictions sanitaires, l’océan apparait comme une source inépuisable de bien-être : ressourcement, évasion, apaisement, relaxation, remise en forme, etc.



En plus de 7 pavillons thématiques historiques : Thalasso France, Sources Thermales, Evasion Spa, Balnéothérapie design, Services, Destinations d’ailleurs et Anti-aging/soins… le Salon propose :

- Zone Europe, coup de projecteurs sur les destinations européennes, fortement demandées par les visiteurs.

- Zone Tourisme, avec une offre de voyages avec des villages vacances, séjours séniors et autres activités touristiques.

- Zone détente, un espace de repos où les visiteurs pourront se détendre en s’informant sur des établissements, des soins ou des régions.

- Les jeudis Thermalies (uniquement on-line) - une fois par mois, sur le site Thermalies.com, des thématiques fortes et d’actualités seront traitées par des experts. Un moment de découvertes et de bien-être pour maintenir le contact avec Thermalies toute l’année.



Thermalies 2023

Carrousel du Louvre – Paris

Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023

Plus d’infos sur : www.thermalies.com









