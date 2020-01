Article publié le 16/01/2020 à 01:00 | Lu 90 fois Thermalies 2020 : stress et sommeil, de l'art de cultiver la zenitude Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques jours de ce grand rendez-vous, le point sur les cures qui améliorent le sommeil et réduisent le stress ! Là encore, des programmes particulièrement adaptés aux plus de 50 ans.

Nous vivons dans un monde où tout va vite (trop vite) et où le stress est omniprésent (au bureau mais également à la retraite) et où il faut le gérer au quotidien en permanence... Et lorsque le stress est continu et chronique, il devient nocif pour la santé physique et psychique.



De fait, un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil et pratiquement un quart (23%) se plaint de leur sommeil. C’est beaucoup. S'il y a cent ans, l’Homme dormait en moyenne 9h par nuit, aujourd’hui il ne dort plus que 7h. Or, cette diminution de la durée du sommeil s’accompagne d’une perte de qualité qui ne permet plus de régénérer en profondeur le système cérébral et physique.



Dans ce contexte, plusieurs centres de thalassothérapie et de thermalisme proposent de nos jours des cures pour combattre le stress et recouvrer un sommeil paisible. Le point sur les nouveautés 2020.



Thalassa Sea & Spa : ma pause bain de sommeil

Thalassa Sea & Spa propose une nouvelle expérience intitulée Ma pause active à travers six piliers : la destination, les soins, la beauté, le sport, le sommeil et les saveurs. Une offre qui se fait plus flexible et mieux adaptée aux objectifs de chacun.



Ma Pause Bain de Sommeil, pour se réconcilier avec son oreiller. La cure est conçue en plusieurs étapes. Faire le point (mesure OligoScan et 3 entretiens). Evacuer la fatigue et faire le plein d'énergie (balade aquatique, sauna japonais, cryothérapie corps, soins de thalasso individuels). Retrouver son équilibre (séances individuelles coachées, ateliers micro sieste, respiration dirigée...). Et détendre le corps et l'esprit (gommage, modelage, reflexologie, kansu...). Cure de 6 jours comprenant 24 soins et 3 rendez-vous experts.



Thalazur Ouistreham : cure mon lâcher prise

Expert depuis des années sur le secteur du mieux-être, Thalazur Ouistreham a développé, une cure de 6 jours baptisée Mon lâcher-prise. Ce programme a pour objectif d’aider les personnes stressées, sensibles aux troubles du sommeil et/ou en période de ménopause. Se relaxer, se détendre, se laisser aller, tels sont les objectifs de cette nouvelle cure.



Pour y parvenir, une consultation médicale plus longue que la moyenne est proposée en début de séjour, puis des soins spécifiques... Ajouter à cela, des soins de thalassothérapie et des ateliers de bien-être (qi gong en bassin, Do-in et yoga du ventre). Reminéralisé par les actifs marins, tonifié par les soins, détendu grâce aux activités bien-être, le corps retrouve sa vitalité. Pendant 6 jours, la cure propose un total de 24 soins.



Thalazur Port Camargue : cure no stress et sommeil

En 2020 Thalazur Port-Camargue enrichit sa cure No stress & sommeil par les bienfaits de la luminothérapie (grande tendance). Cette dernière permet de rééquilibrer les énergies, de purifier son corps de l’intérieur et de faire le vide de l’esprit. Cette année, elle intègre la séance No Stress composée d’un modelage et d’une séance de lumino-relaxation avec les lunettes PSIO. Ces lunettes sont équipées d’un lecteur MP3 qui diffuse des programmes de relaxation par la voix, la musique et la lumière.



La gestion du stress et des troubles du sommeil est l'une des applications de la luminothérapie. La lumière utilisée dans le PSiO joue aussi un rôle dans la régulation des rythmes circadiens (l’horloge biologique). Principaux effets : le repos total de l’esprit et la stimulation par la lumière (notamment celle qui influence les hormones liées à la récupération et au sommeil). La Cure No Stress & Sommeil propose un total de 24 soins pendant 6 jours.



Relais Thalasso : stress et sommeil

Ce programme aide à gérer son stress et améliorer la qualité du sommeil. Des soins experts, des conseils nutrition pour des nuits paisibles couplés à des aqua-activités équilibrantes constituent la base du programme. La cure se compose de 22 soins de thalassothérapie, 6 aqua-activités et de rendez-vous avec experts. Cure sur 6 jours.

.

Côté Thalasso : cure anti burn-out

Echapper au stress quotidien, reprendre souffle ou encore prévenir ou chasser le surmenage, pour tous ces grands maux du siècle, cette cure a été conçue pour combattre les premiers signes de fatigue. Un programme construit sur 5 jours comprenant entre autres des séances d'oxygénation (marche, jogging...), séances plénitude en apesanteur (lit de flottaison) avec séance audio de sophrologie, modelages suédois du dos, enveloppements d’algues reminéralisantes, bains hydromassantsaux cristaux marins...Un total de 20 soins pendant 5 jours.



Thermes de Saint-Malo : mer et capital sommeil

Les Thermes de St Malo, pour donner à chacun l’opportunité de renouer avec un sommeil réparateur, ont mis au point la cure Mer & Capital Sommeil. Cette cure de 24 soins (6 jours) propose 3 modelages sous affusions, 3 enveloppements d'algues, 3 séances d'Aquarelaxation, 12 soins d'hydrothérapie, 1 réflexologie crânienne émotionnelle et 2 modelages Spa Bien-être et Sommeil. Ce modelage par des manœuvres vibratoires associées à des digito-pressions lentes et profondes en phase avec la respiration naturelle, permet de dénouer les tensions pour améliorer le sommeil. Jusque dans sa chambre, le sommeil du curiste est pris en charge avec la possibilité de choisir son oreiller.



Serge Blanco Thalasso et Spa : Janzu marin, un nouveau type de soin

Le Janzu en eau de mer est une thérapie qui invite à relâcher les tensions physiques et psychiques dans une eau de mer à 33 degrés. Un voyage aquatique où le lâcher-prise est le maitre-mot. Allongé à la surface de l'eau, il suffit de se laisser guider par le praticien, pour être bercé au ryhtme de sa respiration dans une succession de mouvements fluides et doux. L'eau et l'apesanteur décuplent les sensations de détente physique et usculaire. La relaxation aquatique couplée aux bienfaits curatifs de l'eau de mer.



Thermes de Molitg-les-Bains : mini-cure de sommeil

Connue pour sa cure Sommeil, Molitg-les-Bains la décline en 2020 en une mini cure de 6 jours aussi complète que sa grande soeur : séances et ateliers (musicothérapie, état modifié de la conscience, yoga Nidra, méditation en pleine nature, watsu, reiki) consultation de sophrologie et diététique, pulvérisation d'eau thermale en lumière de Wood, accès au Vaporarium en chromothérapie auxquels s'ajoutent 3 soins parmi diverses propositions. Cette de cure comprend 21 soins et 2 consultations.



Grands Thermes de la Bourboule : remise en santé thermale et anti-stress

Les Grands Thermes de La Bourboule proposent des cures thermales en Voies Respiratoires, Dermatologie et Affections des Muqueuses Bucco-Linguales. En 2020, l’établissement propose des séjours santé de 6 jours alliant soins de la cure thermale et soins de bien-être anti-stress. Remise en Santé Anti-Stress et voies respiratoires comprend 6 matinées de soins soit 36 soins thermaux. Remise en Santé Anti-Stress et régénération de l'épiderme avec 6 matinées de soins soit 24 soins thermaux.



Les Thermes de Saujon : stage anti burn out

Les Thermes de Saujon sont spécialisés depuis 1860 dans le traitement des troubles psychologiques et de l’anxiété. Pour traiter ces pathologies elles proposent des cures thermales de 3 semaines sur prescription médicale et des courts séjours à partir de 5 jours. En complément de ces cures, l’Ecole Thermale du Stress de Saujon propose des programmes particuliers comprenant, en plus des soins thermaux, des ateliers psycho-éducatifs l’après-midi animés par une psychothérapeute spécifiquement formée. En 2020 l'Ecole propose un nouveau stage consacré au Burn Out sur 3, 5 jours ou 3 semaines.



Thermes de Luchon : escapade relaxation

En 2020 les Thermes de Luchon proposent une nouvelle Escapade consacrée à la relaxation sur 2 jours : accès au Vaporarium, le seul Vaporarium naturel en Europe, piscine, massage relaxant, biorésonance Z Violyne dont les bienfaits sont une augmentation du niveau d'énergie des cellules et une amélioration du sommeil profond et réparateur. Cette escapade comprend un forfait Bien être à l'espace Premium (hammam, piscine en eau thermale avec hydrojets...). Les Thermes avec Somnotherm étudient l'efficacité de la cure thermale dans les troubles du sommeil.









Dans la même rubrique : < > Optic 2000 : des experts "Basse Vision" pour une meilleure prise en charge des seniors Hypnos : une aide... lumineuse pour l'endormissement