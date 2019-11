Article publié le 19/11/2019 à 02:00 | Lu 61 fois Thermalies 2020 : les nouvelles gammes de cosmétiques Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les nouvelles gammes de cosmétiques des grands noms de la thalasso.

Thalassa Sea & Skin : nouvelle marque de soins cosmétiques marins

Il s’agit donc d’une nouvelle gamme de soins marins issue d'un nouveau concept de marque crée par Thalassa Sea & Spa : La Pause Active. La gamme est issue de techniques naturelles et riches en actifs marins transformés grâce à des procédés biotechnologiques. Elle propose des produits aux textures innovantes, 100% made in France et même made in Bretagne à des tarifs abordables (entre 8€ et 45€).



Les 27 références visage, corps, bain et homme de la gamme sont réparties au sein de 4 segments valorisant chacun un bénéfice précis (hydratation, pureté, énergie et régénération). L’ensemble des produits est formulé sans parabène, sans MIT, sans huiles minérales, sans billes de plastique, sans actifs d’origine animale et sans test sur les animaux, conformément à la législation européenne en vigueur.



Les packagings quant à eux sont fabriqués à partir de bois issus de forêts FSC (Forest Stewardship Council). Les produits sont en vente dans les centres Thalassa Sea & Spa et via www.thalassa.com



Valvital : une nouvelle gamme cosmétique

La France est dotée d’un patrimoine hydrothermal exceptionnel. Dernièrement, Valvital a renouvelé l'ensemble de sa gamme de cosmétiques à base d'eau thermale. Articulée autour de trois univers (santé, beauté, détente), on y retrouve tous les indispensables pour prendre soin de chaque partie de son corps.



La nouvelle gamme de 24 produits a été formulée avec toujours comme base les différentes eaux des sources ValVital aux vertus anti-inflammatoire, apaisante, circulatoire… La marque a également mis un point d’honneur à concevoir des cosmétiques avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle et 0% de paraben, silicone, phénoxyethanol. Les produits sont en vente dans les 12 stations ValVital et en ligne sur : www.valvital.fr

Bo Resort : à la découverte de la pomothérapie

Au cœur de la Normandie, le BO spa thermal réuni ce que la nature normande a de meilleur pour le bien-être. A Bagnoles de l’Orne, entre forêt et bocage, le B’O spa thermal se veut être « l’alchimie des vertus de la pomme à cidre et de la chlorophylle » associée aux propriétés uniques de l’eau thermale de la station thermale.



En 2020 le B’O Resort accueille la marque de cosmétiques Poméol pour renforcer sa gamme actuelle B’O cosmétique naturelle. Née il y a douze ans dans le sud de la France, Poméol a été fondée par un pharmacien passionné de phytothérapie. Grâce à une recherche menée en continue, le laboratoire a développé des formules exceptionnellement diversifiées en actifs nutritifs de pomme : un fruit en apparence simple mais aux vertus beauté et santé extraordinaires.



Thermes de Contrexéville : le bio à l’honneur

Les Thermes de Contrexéville proposent de nouveaux soins en partenariat avec les Laboratoires Phytodia, expert français de la cosmétique bio. Ce dernier met au service du corps, des produits bio uniquement à base de plantes locales, cultivées ou récoltées dans une démarche écoresponsable par des producteurs vosgiens et alsaciens.



Parmi les nouveaux soins, trois cures à base de trois soins chacune : énergisants, anti-âge ou purifiant. Des soins ciblés, efficaces et naturels qui protègent des agressions quotidiennes (soleil, pollution, stress...) et dynamisent les cellules de la peau. Un enveloppement minceur et modelage Phytodia (3 ou 6 soins) complète ces nouveaux soins.

Resorts Barrière Deauville et La Baule : techno et bien-être

Le Resort Barrière Deauville et Barrière Thalasso & Spa Le Royal La Baule proposent de nouveaux équipements esthétiques : Imetric by Thalgo, un système d’analyse de la peau qui permet d’effectuer un diagnostic professionnel incluant dix analyses en dix minutes pour que chaque peau découvre sa vraie nature.



IBeauty est un concentré de technologies esthétiques qui renforcent l’efficacité des soins du visage grâce à la sono-vibration, ultrasons séquentiels et radiofréquence tripolaire. Cryoskin, est une cryothérapie visage qui permet de repulper et détoxifier par stimulation du fibroblaste pour une production naturelle de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.



L’enseigne a également mis au point deux nouveaux soins esthétiques. Be O’check le Wellness préventif connecté : bilans nutritionnels, évaluation des fonctions de la physiologie, estimation du stress neuro- végétatif…



Composé de plusieurs outils d’analyses physiologiques, Be O’check est une nouvelle référence pour l’optimisation du capital santé. Sea’Osteo pour soulager les douleurs chroniques, de grossesse ou postopératoires, par une prise en charge en apesanteur dans un bassin d’eau de mer chauffée à 35° par un ostéopathe.



Thermes de Luchon : Biorésonance Z Violyne

Les Thermes de Luchon proposent des séances de Biorésonance Z Violyne : il s’agit d’un équipement de biotechnologie qui offre deux actions principales : tout d’abord remonter le niveau d’énergie des cellules du corps et ensuite, améliorer le sommeil. De plus, il est censé générer une meilleure forme physique, un meilleur mental et une réduction de la douleur. La séance peut se faire simultanément à un soin esthétique ou individuellement.

Spa La Roche-Posay : de nouveaux protocoles exclusifs à découvrir

L’équipe du Spa La Roche-Posay a entièrement repensé l’ensemble de son offre de soins visage avec ses produits et en positionnant l’eau thermale au cœur du soin. Qu’ils soient prévus sur 30, 60 ou 90 min, tous les soins démarrent par un diagnostic peau personnalisé afin d’apporter une réponse adéquate à chaque besoin : la gamme Effaclar pour les imperfections, la gamme Pure VitC pour un soin illuminateur, Tolériane pour les peaux les plus sensibles et pour une solution globale anti-âge, la gamme Hyalu B5.



En complément de l’expertise peau, différentes techniques de massage exclusives sont utilisées afin d’apporter une dimension relaxante au soin. Ces phases de palper rouler, digito-pression, drainage lymphatique permettent un lâcher-prise profond. Le massage des mains pendant la pose du masque renforce la détente.



Le Spa La Roche-Posay prévoit également une nouvelle sélection de Rituels Signature visage et corps répondant à des besoins ciblés: Rituel réparateur à l’eau thermale, Eclat pour une solution anti âge. Ces rituels utilisent un protocole de 90 minutes sur l’ensemble du corps et du visage.









