Article publié le 13/11/2019 à 01:00 | Lu 77 fois Thermalies 2020 : les cures sportives Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les cures sportives avec les programmes spécifiques proposés par les thermes et les centres de la thalassothérapie.

Ressentir le besoin de renouer avec l’effort, améliorer ses performances ou tout simplement retrouver une bonne hygiène de vie et se détendre… Les cures sportives ont été créées dans ce but. Dans cet esprit, thalassothérapie et thermalisme ont su allier les bienfaits de l'eau à celle d’une activité physique ce qui permet de reprendre le sport tout en douceur ou de développer ses capacités sportives. Une très bonne chose pour les seniors.



Valdys Resort Douarnenez : quand santé rime avec activités

Notre santé se renforce grâce au sport et entraine une redynamisation de tout notre organisme. Dans ce sens, le Valdys Resort Douarnenez a mis au point une "Cure Sport et Santé" de 6 jours. Des séances sur-mesure animées par des professionnels permettent d’augmenter la masse musculaire et de préparer l’après cure, pour des effets durables.



La cure comprend un diagnostic expert en début et fin de séjour ainsi qu'une rencontre coaching au démarrage. Pendant 6 jours, 23 soins sont prodigués comme différents massages : palper rouler, deep tissue, thaïlandais, toniques des jambes mais aussi des enveloppements, bains hydromassants, douches à jet massant et cryothérapie...



Relais Thalasso Les Tourelles : séjour tonique

Dans la baie de la Baule, le Relais Thalasso Les Tourelles propose un séjour Wellness Tonique. L’idée ? Reprendre une activité physique et sportive tout en douceur et apprécier les bienfaits uniques de l'eau de mer pour accompagner ce mouvement.



Ce programme personnalisé repose sur des méthodes adaptées aux capacités et au mode de vie de chacun (notamment les seniors) ce qui le rend exportable à la maison. Un point important. Suivi par des coachs sportifs, vous enclenchez un renforcement musculaire, votre endurance se développe, vos performances sportives s’améliorent, vous retrouvez le goût de l’exercice physique (5 jours -17 soins de thalasso-3 rendez-vous experts-10 activités physiques).



Thalasso et thermalisme : quand les deux swinguent de concert

Les études menées démontrent que le golf peut augmenter l'espérance de vie de cinq ans. Ses avantages sont nombreux : prévention des maladies cardio-vasculaires, impact positive sur le vieillissement neurologique, sur le système ostéo articulaire et sur la gestion du stress. Thalassa Dinard et les Hôtels GB Thermae en Italie proposent tous deux une nouvelle cure alliant soins et golf.



Thalassa Dinard -dans le cadre de la Pause Body Positive- a conçu un programme "Golf Performance" permettant d'alterner golf et récupération. La matinée est consacrée au golf, l'après-midi se partageant entre les soins d'hydrothérapie marine, les soins relaxants et les soins drainants. Les curistes profitent également d'un encadrement des activités physiques en bassin d'eau de mer : musculation aquatique coachée, aquabike. Thalassa Dinard propose la formule "4 Green-fees" destinée aux joueurs confirmés. Le "Stage de golf" avec 8 heures de golf (4 cours de 2 heures) concerne les débutants comme les non débutants.



Dans la station thermale d'Abano, en Italie, réputée pour la qualité de ses boues, les Hôtels GB Thermae proposent la formule "Golf, Bien-être et spa" sur 7 nuits associant 3 traitements de 50 minutes au choix parmi une quinzaine de propositions (Fango Plus émotion, Peel & Relax rituel homme, massage hémolymphatique drainant méthode GB, massage antistress...) et 4 green fees dans 3 clubs au choix. GB Thermae a conçu deux autres formules : "Dolce Vita" sur 3 nuits avec 2 green-fees et 2 massages Deep Tissus Method et la formule "Golf Break " sur 2 nuits avec 2 green-fees et un massage.



Thalasso Concarneau : la thalasso en mode actif

Pour concilier séjour en thalasso et envie de bouger, Thalasso Concarneau a mis au point un programme "Tonique" actif et dynamique qui alterne des soins stimulants, énergisants et revitalisants, un atelier d'oxygénation, des séances d'aquagym, de pilates ou de yoga.



La mise à disposition d'un vélo pour sillonner la voie verte offre de belles perspectives de balades. Une formule idéale pour se reminéraliser et s'oxygéner, pour les sportifs et leurs accompagnants. Les structures partenaires proposent des séances de kite surf, de voile, de kayak, de paddle ou encore de longe côte, selon la saison.



Au cœur de la thalasso... La salle Fit’zen offre des séances de yoga, de pilates ou de relaxation. Envie d'activités aquatiques ? La piscine d'eau de mer chauffée organise des cours d'aquagym et d'aquabike, à la carte uniquement.



Quant au nouveau modelage aux bambous, il améliore la circulation sanguine et facilite grandement l'élimination des toxines et des tensions musculaires. L’oxygénation, marche côtière accompagnée, ponctuée d'exercices simples, permet de prendre conscience de sa respiration et de mieux la gérer. (6 jours-20 soins).



Thalasso Serge Blanco : réapprendre à bouger

On le sait, une activité physique permet de mieux se protéger contre certaines maladies, comme l’obésité et les problèmes cardiovasculaires qui peuvent en découler et même les maux de dos (le mal du siècle).



Déclinée sur 6 jours la Cure Sport Attitude proposée par Serge Blanco Thalasso s’adapte à chacun pour l'aider à retrouver une bonne condition physique, en alliant activités sportives et hygiène de vie. Le curiste détermine lui-même ses objectifs et l’équipe élabore des programmes sur-mesure, alliant séances de sport et soins à la thalasso.



Cette cure combine soins d’hydrothérapie et activités sportives, encadrés par des professionnels et à choisir selon ses préférences et ses aptitudes. Se (re)mettre au sport en toute confiance grâce aux conseils avisés des coachs, retrouver le goût de l’effort et le plaisir de se dépasser…



Il n’est jamais trop tard pour se réapproprier son corps. (6 jours-24 soins) En plus d'une Cure Surf Attitude, Thalasso Serge Blanco propose pour la première fois un week-end end Thalasso Rugby (2 jours-4 soins individuels).



Les thermes de la Léchère-les-bains : dans la course

Au cœur de la Tarentaise, les Thermes de La Léchère-les-Bains spécialisés, entre autres, dans le traitement des maladies rhumatismales, ont mis au point des cures capables d'aider les cyclistes dans leurs maux et leurs performances.



Une nouvelle mini cure "Récupération thermale spéciale cycliste" (avril à octobre) comprend un ensemble de soins thermaux exclusifs parmi : étuves thermales, manuluve-pédiluve, piscine de mobilisation, trombe...(3 jours-4 soins/jour ou 1 jour-3 soins/jour). Autre nouveauté, la mini-cure "Retour de course", pendant toute l'année, formule d'une demi-journée avec 2 soins.



La chaine thermale du Soleil : du sport mais du slow sport

Les Thermes d'Amélie-les-Bains, aux portes de l'Espagne, dans une région adepte de la douceur de vivre, ont imaginé une mini-cure associant sport et slow. En effet, la nouvelle mini-cure "Slow Sport" propose pendant 6 jours un entrainement sportif en douceur avec 22 soins (cataplasmes d'argile à l'eau thermale, aqua modelages tonus...) et 3 activités sportives au choix parmi un éventail de 9 dont : marche afghane, pilates, randonnée guidée naturaliste...

THERMALIES 2020

Carrousel du Louvre – Paris

Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier 2020



La Sucrière – Lyon

Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020



