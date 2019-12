Article publié le 16/12/2019 à 01:00 | Lu 169 fois Thermalies 2020 : l'eau, source de jouvence Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les nouvelles cures, sources de jouvence ! Des programmes particulièrement adaptés aux plus de 50 ans.

Le teint se fait moins lumineux, les rides commencent à se creuser et la peau se fait moins ferme... Qui n’a jamais rêvé de retarder le processus naturel du vieillissement pour conserver éclat et jeunesse de la peau le plus longtemps possible ?



Aujourd’hui, il est possible de ralentir les effets du temps grâce à une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et des soins anti-âge. Bien conscients de cette grande tendance, les centres de thalasso et de thermalisme ont développé des cures spécifiques « jouvence » autour de soins adaptés.



Thalasso Valdys Roscoff : cure bien vieillir

C’est pour préserver le capital santé que cette nouvelle cure dédiée aux seniors, aide à apaiser les tensions musculaires tout en dopant les défenses immunitaires de la manière la plus naturelle qui soit.



Comment ? Des professionnels experts accompagnent les curistes avec des conseils adaptés à la maturité. La nouvelle cure Bien Vieillir propose, sur 6 jours, 22 soins dont : massages relaxants et palper rouler, enveloppements hydrosensoriels de crème d'algues laminaires, bains hydromassants aux cristaux de mer, cataplasmes algués, hydrorelax, séances de yoga relaxation... Cette cure est complétée par une visite médicale et un diagnostic expert en début et/ou fin de séjour.



Thermes de Contrexéville : séjour vitalité et anti-âge

Grâce à son séjour Vitalité & anti-âge, les Thermes de Contrexéville proposent de retrouver en 5 jours, vitalité et jeunesse. Cette cure se compose de 22 soins : bains bouillonnants aux huiles, douche sous affusion, américaine, tonus et au jet, séances d'aquagym et d'aqua bike, modelages corps, visage et mains, gommage du corps, soin jambes légèrese et accès au Spa. Cette cure est proposée également en 2 jours.

Relais Thalasso Les Tourelles : bain de jouvence avec Filorga

Un programme jeunesse du visage au résultat visible en 5 jours et 18 soins. Issus de la médecine esthétique, les soins anti-âge Filorga activent le renouvellement cellulaire et s’appuient sur des techniques de pointe.



Un programme intensif qui donne des résultats visibles immédiatement et durablement sur le visage : ovale raffermi, peau repulpée, regard rajeuni. Un véritable effet liftant. Le séjour se déroule en 12 soins de thalassothérapie dans un espace privatisé. A ces soins s'ajoutent 6 soins expert anti-aging et un massage visage japonais Kobido. Le séjour est complété par diagnostic Skin Perfusion Filorga. La cure peut s'enrichir d'une séance corps LPG de lipomodelage.



Hotel Flamants rose : anti-âge corps et visage

Cette cure permet de préserver son capital jeunesse en stimulant les fonctions naturelles de la peau et d’agir sur le raffermissement du corps. L’alliance des soins visage nouvelle génération signés Skinceuticals, des soins d’Endermolift et de soins corps issus des dernières technologies LPG, lisse et remodèle les traits, resculpte la silhouette, illumine la peau. Une véritable cure de jouvence.



La cure anti-âge corps et visage propose pendant 6 jours 24 soins individuels dont 6 soins corps et 6 soins visage : soins préparateur exfoliant et soins hydratants, soins esthétiques et anti-âge, soins revitalisants, reminéralisants et tonifiants,soins relaxants massages, soins amincissants et remodelants pour la silhouette.

Grands Thermes de la Bourboule : séjour éclats de jeunesse

Régénérer sa peau et se sentir bien en 6 jours grâce à 30 soins thermaux. Permettre à toutes et tous de retrouver la peau de sa jeunesse, grâce à la qualité de l'eau thermale de la Bourboule, c'est ce que proposent les Thermes dans cette cure. Le nouveau séjour « Eclat de jeunesse » comprend 5 soins dermatologiques par jour, des soins relaxants lits sensoriels, bains bouillonnants à l'eau thermale, cure de boisson thermale, hammam, jacuzzi...



Thermes d’Enghien-les-Bains : le premier institut anti-âge de Valvital

Unique station thermale « parisienne », les thermes d'Enghien-les-Bains, à 15mn de Paris, accueillent les curistes pour le traitement des affections ORL et voies respiratoires. La station propose également de mieux vieillir dans le tout nouvel Institut Anti-Age Valvital ; grâce à des techniques éprouvées de cryothérapie, la possibilité de consulter des médecins esthétiques, ainsi que des ostéopathes.



Parmi les soins proposés par l'Institut Anti-Age d'Enghien-les-Bains : la cryothérapie qui permet de soulager les douleurs musculaires et squelettiques, de stimuler la circulation sanguine et d’optimiser les programmes minceur et fermeté.



La photomobiomodulation (PBM) utilise les propriétés des photons pour générer des interactions avec les tissus vivants. Il en résulte une régénération cellulaire, une aide au rajeunissement de la peau et à la repousse des cheveux.



La mésothérapie, injections sur le visage d'un cocktail nutritif et revitalisant. La radio fréquence une technique de médecine esthétique, non invasive, qui permet d'éviter les signes de vieillissement de la peau et d'en conserver sa fermeté.









