Article publié le 10/12/2018 à 01:00 | Lu 45 fois Thermalies 2019 : des cures pour lutter contre l'insomnie Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 24 au 27 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 8 au 10 février à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. Source de bien-être et de santé, la thalassothérapie propose de plus en plus des soins qui favorisent le sommeil et nous apprennent à bien gérer notre sommeil. Exemples.

Tout le monde sait qu’une bonne nuit de sommeil permet de se sentir en meilleure forme. Ce n’est pas un scoop ! Bien dormir pourrait même s’avérer être un excellent moyen d’avoir un impact positif sur son poids, son activité, et même pour garder un cœur en bonne santé.



Le sommeil est l’un des facteurs les plus négligés parmi ceux dont nous disposons pour contrôler notre santé sur le long terme, notamment le nombre d’heures de sommeil. Notre sommeil représente plus d'un tiers de notre vie et, à 60 ans, nous avons passé en moyenne deux décennies lovés dans les bras de Morphée.



Pourtant nous sommes une vingtaine de millions en France à souffrir d'un mauvais sommeil. Et l'insomnie chronique devient même l'ennemi public numéro un pour notre santé.



Thalazur Port Camargue: manger mieux pour mieux dormir

Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre sommeil. Dans ce contexte, Thalazur Port Camargue, avec sa nouvelle cure de six jours « No Stress & Sommeil » propose une alimentation qui permet de favoriser l'endormissement. On sait que la sérotonine régule l'endormissement. Or la fabrication de sérotonine dépend de la concentration sanguine en tryptophane (un acide aminé essentiel).



Ainsi, chaque jour, cette cure propose un menu dont les aliments ont été choisis en fonction de leur teneur en tryptophane (thon, haricots secs, oeufs, poissons...) associés à des aliments aux vertus antistress (miel, camomille..). Pour une action maximale sur la fatigue, certains soins sont enrichis en magnésium.



Parmi les temps forts de cette cure, à noter : séances de sophrologie audio pendant les soins de thalassothérapie (hydrojet et enveloppement), Emotional Freedom Techniques qui consiste à stimuler les points d'acupuncture en se focalisant sur un facteur lié au stress ou aux problèmes de sommeil. Cette technique pourra ensuite être reproduite chez soi. Soins d'hydrothérapie et relaxants, activités physiques...



Grande Terrasse Hôtels & Spa Marin La Rochelle Châtelaillon: retrouver son harmonie

Vous vous sentez angoissé, irritable et votre sommeil est perturbé… Le burnout n’est peut-être pas loin ! Dans ce contexte, la nouvelle cure de six jours « Stress et sommeil » proposée par cet établissement permet de vous reconnecter avec vous-même. En tout, dix-huit soins en synergies, combinés aux bénéfices de l’eau de mer et du climat marin pour un meilleur lâcher-prise et pour retrouver votre harmonie intérieure. Bien dormir c’est aussi… bien manger, bien bouger et bien penser. Repos garanti, car pas de soins avant 10h et entre 13h et 15h.



Thalassa Sea & Spa : la micro-sieste ou comment réactiver son énergie

Les sites Thalassa Sea & Spa proposent, au cours d'un atelier de 20 à 25 minutes, de s'initier à la « Micro Sieste » (Jacques Chirac la pratiquait régulièrement) afin d'apprendre à respirer, s'étirer, visualiser, s'endormir en mode Flash et ainsi, comprendre comment réactiver son énergie.



Favoriser une fonction majeure, le sommeil et le maintien de la vigilance avec un impact positif sur l’attention, la disponibilité et l’efficacité dans son travail. Compenser l’excès d’éveil (fatigue et somnolence) pour lutter contre le stress, l’irritabilité, la perte de mémoire, tels sont les objectifs de cet atelier.



Thalasso Deauville : le lâcher-prise une solution

Difficultés d’endormissement, réveil nocturne, une solution ? Une solution… Le Lâcher Prise. Par une approche multi disciplinaire, l’établissement normand propose des soins qui permettent de retrouver le sommeil. Bilan énergétique, ostéopathie, shiatsu, massage ayurvédique, sophrologie individuelle, complétés par des soins d’hydrothérapie, tel est le programme élaboré par Thalasso Deauville pour cette nouvelle cure "Cap Sommeil" de cinq demi-journées.



Chaîne Thermale du Soleil : insomnie et apnée du Sommeil

Apnée du sommeil : handicapantes voire dangereuses, ces pauses respiratoires de 10 à 30 secondes qui peuvent se répéter jusqu’à une centaine de fois par nuit touchent plus de 4% d’adultes et de nombreux seniors. Cette dernière est essentiellement due à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge qui bloquent le passage de l'air.



Cet établissement propose aux Thermes de Molitg-Les-Bains, une cure « Bien dormir pour bien vivre » en complément d'une cure conventionnée de 18 jours Rhumatologie ou Voies respiratoires. Conférence médiale sur l’insomnie, table ronde sur l’apnée du sommeil, atelier kinésithérapie de la langue, consultation au choix (hypnose, diététique, sophrologie, réflexologie plantaire), 3 séances d’activités physiques douces psycho-régulatrices (taïchi, yoga, gym douce), accès au Spa Thermal, bilan initial et final, tel est le programme de cette nouvelle cure.



Aux Thermes de Molitg-Les-Bains et de Bains-Les-Bains, la Chaîne Thermale propose une « Mini Cure du sommeil » de six jours redessinée. En tout, 24 soins thermaux : lit hydromassant, bain de kaolin en apesanteur, douche pénétrante hydromassante, douche générale, jets de forte pression en piscine, bain de brouillard en lumière de wood. Nouveauté, une séance de Reiki dont le fondement et la démarche découlent directement de la définition de ce mot japonais "esprit" et "énergie". Toujours au rayon des nouveautés : séance de yoga, atelier de naturopathie, séance de Watsu, musicothérapie, sophrologie individuelle, marche nordique, bilan d'activité physique, bilan diététique individuel.



Thermes de Saujon : retrouver un sommeil naturel

Pour faire face au cercle vicieux de l'insomnie, il est conseillé de changer son hygiène de vie en adoptant une alimentation saine associée à une activité physique régulière et un soutien psychologique adapté. Tous ces éléments se trouvent réunis dans une cure thermale de 5 jours en complément d'une cure libre. Baptisée « Retrouver un sommeil naturel » elle se compose d’ateliers psycho-éducatifs spécifiques et de séances de relaxation. L'objectif du stage est de mieux comprendre son sommeil, d’identifier les causes de son dysfonctionnement et d’acquérir des outils qui vous permettent de retrouver un sommeil naturel.





En Italie Hôtel Métropole GB Abano : l'ayurvéda au secours du sommeil

Pour soigner l’insomnie et les diverses maladies du sommeil, l’ayurvéda adopte à la fois une approche spécifique, selon la nature du problème, ainsi qu’une approche holistique englobant le corps et l’esprit, tout en tenant compte de l’environnement.



En Italie à Abano, l'Hôtel Métropole 4*S, l'un des établissements GB Thermae Hotels, propose une rencontre entre la médecine thermale et la médecine ayurvédique. Les multiples causes de l’insomnie seront analysées, au cours par un médecin ayurvédique en fonction des doshas impliqués.



Par ailleurs, une accumulation de toxines (âma) dans l’organisme entrave la circulation sanguine et lymphatique, diminuant l’énergie vitale, ce qui perturbe aussi le sommeil. Le programme comprend une semaine de traitements, une purification interne et externe du corps rééquilibrant également l’esprit.









