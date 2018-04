Article publié le 24/04/2018 à 01:00 | Lu 111 fois Tenerife Medical Destination : l'île de Tenerife développe le tourisme médical De nos jours, face à la hausse de certains couts en matière de santé, les patients choisissent d’aller se faire soigner à l’étranger… Surfant sur cette tendance, l’Office du Tourisme de Tenerife (Canaries / Espagne) a décidé de développer le tourisme médical grâce à l’association du gouvernement et des partenaires privés.





Au programme de votre voyage -à seulement 3h30 de vol de Paris- de la culture, des villages pittoresques, des paysages à couper le souffle, des plages de rêve et une gastronomie qui réjouira les papilles des grands et des petits.



Mais depuis quelques jours, Tenerife a décidé de mettre en avant un aspect moins connu de ses attraits… En effet, l’Office du Tourisme de Tenerife vient de lancer une nouvelle marque baptisée Tenerife Medical Destination. Une dénomination explicite et un projet présenté avec plusieurs partenaires privés potentiels (cliniques, hôpitaux, centres dentaires, hôteliers, etc.).



Comme l’indique Alberto Bernabé, conseiller au Tourisme de Tenerife : « il est de plus en plus fréquent que les touristes profitent de leurs vacances pour bénéficier d’un traitement ou de soins médicaux ».



Avec la création de cette marque, Alberto Bernabé entend « apporter une vision plus stratégique avec pour objectif de faire de Tenerife une destination de référence en matière de tourisme de santé, avec la participation du gouvernement mais aussi des professionnels du secteur privé. »



Tenerife revendique l’un des meilleurs climats au monde avec une moyenne de 23°C toute l’année et 3.000 heures de soleil chaque année. Mais ce n’est pas son seul atout : en effet, avec son infrastructure hôtelière récente, ses nombreuses options de séjours bien-être et ses équipements médicaux modernes offrant des prix avantageux, l’ile entend devenir un acteur incontournable du tourisme médical en Europe.



Souvent tabou, souvent critiqué, le tourisme médical prend de l’ampleur et reste une solution au service du patient dans la mesure où il offre une alternative au renoncement aux soins pur et simple... Toutefois, qu’il devienne une option de plus en plus envisageable pour certains, un séjour médical ne se prend pas à la légère… Et il se prépare.



Alors comment s’y prendre ? Tout d’abord, parlez-en à votre médecin traitant. En cas de complications post-opératoires, il est impératif que votre médecin soit en capacité de vous aider. Une fois cette étape franchie, il est important de mener ses recherches sur internet. Cette phase d’information implique la comparaison des prix de l’intervention souhaitée ainsi que l’évaluation de la qualité des cliniques.



De fait, la qualité doit être au centre de vos préoccupations. Commencez par jeter un œil sur les accréditations dont la clinique bénéficie. Ces accréditations, délivrées par un organisme tiers, ont pour but de reconnaître la compétence d’une clinique ou d’un hôpital dans un domaine donné. L’un de ces organismes d’accréditation, la Joint Commission International, est reconnu comme étant le principal organisme mondial d’accréditation en matière de qualité des soins de santé et de sécurité des patients.



D’une manière générale, n’oubliez pas que même s’il est parfaitement préparé, un séjour médical représente tout de même un départ à l’étranger, dans un pays qu’on ne connaît pas forcément, ce qui peut être intimidant pour certains. Il est donc vivement conseillé de partir avec un proche. Et de se renseigner sur le pays…



