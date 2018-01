Article publié le 08/01/2018 à 05:00 | Lu 175 fois Télésuivi de l'apnée du sommeil : vers une prise en charge plus efficace et plus pertinente Environ un million de Français sont aujourd'hui traités par pression positive continue (PPC) pour un syndrome d'apnée du sommeil. Encore sous-diagnostiquée, on estime que cette pathologie pourrait potentiellement concerner plus de 2,5 millions de personnes en France. Il s'agit donc d'un enjeu très important en termes de santé publique mais aussi de dépense pour l'Assurance Maladie.





Et d’ajouter : « le télésuivi de l'apnée du sommeil représente une véritable révolution et ce, à plusieurs titres : il s'agit de la plus grande opération de télésanté menée en Europe et à laquelle s'associe un nouveau système de rémunération à la performance. Ce texte montre également qu'une régulation qui ne repose pas sur une logique court-termiste prix-volume est possible. Dans le secteur de la prestation de santé, l'avenir du financement du système repose sur ce type de dispositif, innovant et pertinent, nous en sommes convaincus ». Toutefois, rappelons que l'efficacité du traitement par PPC est directement corrélée à l'utilisation effective du dispositif médical par le patient. Dans cet esprit, la Fédération des Prestataires de Santé à Domicile (PSAD) se félicite de l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 d'un nouveau cadre réglementaire visant à favoriser l'observance du patient à son traitement en instaurant un système de rémunération à la performance et en favorisant le télésuivi des patients.La technologie vient ici servir l'humain en permettant aux PSAD de suivre, en temps réel, les données d'utilisation de sa machine par le patient et, le cas échéant, de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec le médecin, des actions visant à favoriser l'adhésion du patient à son traitement. Avec plus de 500 000 patients télésuivis depuis le 1er janvier dernier, ce dispositif représente aujourd'hui la plus grande opération de télésanté en Europe.« Le modèle français qui couple la fourniture du dispositif médical - la PPC - à une prestation associée permet déjà à la France d'avoir un des meilleurs taux d'observance des patients apnéiques traités par PPC. Grâce à cette nouvelle nomenclature, c'est un pas de plus en faveur de l'observance des patients et donc vers l'amélioration de leur qualité de vie et la réduction des complications et des accidents liés au syndrome d' apnée du sommeil . En favorisant une prise en charge plus efficiente, ce texte s'inscrit pleinement dans l'objectif d'accroissement de la pertinence des soins fixé par la ministre de la Santé », indique Charles-Henri des Villettes, Président de la Fédération des PSADEt d’ajouter : « le télésuivi de l'apnée du sommeil représente une véritable révolution et ce, à plusieurs titres : il s'agit de la plus grande opération de télésanté menée en Europe et à laquelle s'associe un nouveau système de rémunération à la performance. Ce texte montre également qu'une régulation qui ne repose pas sur une logique court-termiste prix-volume est possible. Dans le secteur de la prestation de santé, l'avenir du financement du système repose sur ce type de dispositif, innovant et pertinent, nous en sommes convaincus ».