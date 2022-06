Article publié le 09/06/2022 à 05:39 | Lu 323 fois Téléphonie mobile : Doro 8100, le téléphone senior nouvelle génération





Doro, leader Français et Européen de la technologie mobile pour seniors présente le Doro 8100 qui affiche trois nouveautés principales : une triple caméra (portrait, macro et panorama) ; une robustesse renforcée (IP 54) et un nouveau design. Sans renier pour autant ses valeurs d’origine : simplicité d’utilisation, un son clair et adapté aux besoins des seniors. Compter 219 euros.

Dès la première mise en marche, un questionnaire vous accompagne pour configurer le smartphone en fonction de vos préférences. Un coach intégré est également mis à votre disposition pour vous permettre d’apprendre à votre rythme.



Ecouter, Voir et Appeler, c’est EVA : l’interface brevetée et intuitive de Doro qui pense comme vous avec des verbes d’action qui proposent ce que vous souhaitez faire ! Facile et conviviale, sans être restrictive, elle facilite l’utilisation de votre téléphone Android.



Côté caméra : ce triple objectif n’a qu’un seul objectif ! Passer d’une distance à une autre en un clin d’œil, sans perte de qualité, à l’extérieur comme à l’intérieur, de nuit comme de jour. Capter tous les détails que l’on souhaite pour un rendu photo de qualité.



Et lorsque qu’aucune de ces options n’est choisie, les trois capteurs travaillent automatiquement ensemble pour réaliser les meilleures prises de vues. Et pour faciliter le quotidien, la fonction lecteur de QR code est intégrée à l’appareil photo.



L’application TeamViewer est préinstallée sur le téléphone. Ainsi, il est possible pour vos proches, de prendre le contrôle à distance du téléphone à partir d’un ordinateur ou d’un autre smartphone. Depuis chez vous, laissez-vous vous faire aider pour paramétrer votre téléphone ou ajouter vos applications

préférées.



L’Assistant Google pour la dictée vocale : Dictez un SMS, il sera automatiquement retranscrit en texte et envoyé au destinataire que vous aurez sélectionné oralement. Vous recherchez un service, une information sur internet? Dictez votre requête, vos résultats s’affichent instantanément.



En activant la touche d’assistance, le téléphone donne l’alerte aux proches via l’application Response by Doro. Un seul clic sur la touche d’assistance et vos proches sont informés : ils savent précisément où vous vous trouvez grâce à la géolocalisation de l’appareil. Ils recevront alors une notification avec

un son fort et distinct sur leur téléphone, même s’il est configuré en mode silencieux.



L’aidant qui accepte la prise en charge sera automatiquement mis en relation avec l’ainé (smartphone en mode haut-parleur). Les autres aidants seront notifiés de la prise en charge. Son poids ? 167 g.



Disponibilité : Fnac, Darty, Boulanger, La Poste, Leclerc…









