Article publié le 09/04/2019 à 01:00 | Lu 107 fois Téléphone sur la route : attention danger ! Alors que la Délégation à la sécurité routière lance sa campagne « Sur la route, le téléphone peut tuer » dans un contexte de hausse de la mortalité, Service-public.fr fait le point sur la question.





La Délégation à la sécurité routière rappelle qu'il est interdit à tous les conducteurs (de voiture, de camion, de moto, de cyclomoteur ou de vélo) d'utiliser un téléphone et de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son (conversations téléphoniques, musique, radio).



Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l'oreille un dispositif audio est passible : d'une amende forfaitaire de 135 € ; d'un retrait de 3 points du permis de conduire.



Ce qui est autorisé : un dispositif intégré au véhicule pour les voitures, utilitaires, poids lourds ; un dispositif intégré au casque pour les deux-roues motorisés.



Les risques en chiffres :

Téléphoner au volant multiplie par trois le risque d'accident et est responsable d'un accident corporel sur 10 ; un conducteur qui téléphone en conduisant enregistre entre 30 % et 50 % d'informations en moins sur la route ; lire un message au volant nécessite de quitter la route des yeux pendant 5 secondes. À 50 km/h, 5 secondes correspondent à 70 mètres parcourus ; lire un message en conduisant multiplie par au moins 23 le risque d'accident.



