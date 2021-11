Article publié le 29/11/2021 à 01:00 | Lu 141 fois Telegrafik : plateforme du "care"





Alors que le conseil des ministres du 1er septembre a défini comme prioritaire le fait de « rendre contemporaines les aides sociales et fiscales des services à la personne […] dans le but d’accompagner le soutien à l’autonomie et le maintien à domicile en réduisant le reste à charge des personnes âgées ou en situation de handicap concernées », la plateforme Telegrafik apporte une réponse concrète sur le sujet. Explications.

En effet, depuis l’été dernier, selon le communiqué de cette plateforme, cent sites partout en France sont désormais équipés de ses solutions. Ce qui consolide le positionnement de cette entreprise en tant que « plateforme globale » de solutions connectées pour le bien vieillir.



Dans la pratique, Telegrafik souhaite apporter une solution globale aux entreprises de l’accompagnement et du soin aux personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi qu’aux industriels

du secteur. Pour ce faire, elle met à disposition des outils en vue de prévenir la perte d’autonomie, de sécuriser les bénéficiaires, mais aussi, d’informer et favoriser une meilleure coordination des différents acteurs.



« C’est notre positionnement singulier, seule offre disponible à ce jour sur le marché, qui permet à

Telegrafik de connaître une telle croissance » précise Carole Zisa-Garat, Fondatrice de Telegrafik.

Grâce à ses algorithmes avancés, cette entreprise rend les technologies du « care » accessibles au plus

grand nombre.



« Le marché sur lequel nous nous sommes positionnés il y a maintenant huit ans s'accélère. Nous projetons d’ici la fin de l’année de doubler encore le nombre de sites équipés en France », indique encore Carole Zisa-Garat.



Dans les prochains mois, Telegrafik continuera d’étoffer sa plateforme avec de nouveaux partenaires

industriels du Smart-Care qui s’appuient directement sur sa double expertise IT et vieillissement pour

traiter, exploiter et analyser les données collectées via leurs propres dispositifs.



De nouveaux outils à destination du domicile favorisant encore davantage la circulation de

l’information entre aidants, soignants et accompagnants à domicile devraient également voir le jour.



Fondée en 2013, Telegrafik opère sur toute la France pour ses clients (Ehpad, sociétés de téléassistance, résidences seniors, etc.) des services connectés pour le bien vieillir, basés sur une algorithmie de pointe et des capteurs communicants. L’entreprise sécurise les personnes fragiles en lien avec leurs aidants et les soignants, améliore le confort de travail des professionnels du vieillissement et contribue à prévenir la perte d’autonomie.









