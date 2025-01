Taxer les retraités aisés : le ministre de l'Économie dit "non" Dans un contexte économique où le déficit de la Sécurité sociale est au cœur des préoccupations gouvernementales, la proposition d'Astrid Panosyan-Bouvet a suscité une onde de choc au sein de la majorité. La nouvelle ministre du Travail avait en effet suggéré d'imposer une taxe supplémentaire aux 40% des retraités les plus fortunés, pour renflouer les caisses de l'État. Une piste loin de faire l'unanimité et désormais fermement écartée par le ministre de l'Économie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 23/01/2025

« Nous ne franchirons pas ce pas », a déclaré le ministre, marquant un refus catégorique à l'idée même d'une surtaxation des aînés. Ce "non" retentissant vient ainsi rappeler que toucher aux revenus des retraités demeure un sujet hautement sensible en macronie. La proposition de Mme Panosyan-Bouvet, qui visait à rééquilibrer la charge fiscale en impliquant davantage ceux qui « peuvent se le permettre », selon ses mots, a donc été stoppée net.



Le débat autour de cette question fiscale n'est pas nouveau. Il soulève invariablement une tempête de réactions passionnées et contradictoires. D'un côté, certains arguent que les retraités aisés ont accumulé suffisamment d'épargne pour contribuer plus largement au bien-être collectif ; de l'autre, on avance que ces derniers ont déjà payé leur part tout au long de leur vie active.



Dans ce tourbillon d'opinions et d'intérêts divergents, la décision du ministère semble refléter une volonté de préserver une certaine harmonie sociale et politique. Elle met aussi en lumière les défis auxquels est confronté le gouvernement pour combler le déficit sans froisser une partie significative de son électorat.



La question reste donc pendante : comment trouver des solutions pérennes et équitables pour financer nos dépenses sociales ? Si la taxe sur les retraités aisés n'est pas la réponse privilégiée par le gouvernement actuel, il devient impératif d'explorer d'autres avenues pour assurer la viabilité financière à long terme du modèle social français.



Pour l'heure, les retraités ne seront pas mis à contribution via une taxe supplémentaire, mais pour combien de temps encore ? La recherche d'un consensus autour de cette épineuse question, elle, demeure...











La rédaction vous conseille < > Réforme des retraites : les anciens "TUC" oubliés des carrières longues poursuivent l'Etat Suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités : la proposition iconoclaste qui cible les Seniors