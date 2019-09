Article publié le 05/09/2019 à 02:35 | Lu 92 fois Tarn : un homme de 94 ans tue sa femme de 92 ans à coups de canne ! Triste fait divers qui montre bien que la violence faite aux femmes n’est pas l’apanage des jeunes générations… En effet, le week-end dernier, selon une information de France 3 Occitanie, un homme de 94 ans aurait tué sa femme de 92 ans à coups de canne !

Alors que la France est en plein débat sur la violence faite aux femmes (cf. le Grenelle sur les violences conjugales) et sur les conséquences dramatiques voire parfois, malheureusement fatales, voici un fait divers rare, mais qui illustre bien le fait que la maltraitance des femmes n’est pas l’apanage des jeunes ou des adultes.



Apparemment, les ainés ne sont pas en reste… Ainsi, le week-end dernier, une habitante du village de Réalmont dans le Tarn, âgée de 92 ans aurait été rouée de coups de canne par son mari de 94 ans ! La nonagénaire a été retrouvée mourante par sa fille dimanche à l’aube.



Son mari a d’abord été placé en garde à vue par les gendarmes avant d’être interné au cours de l’après-midi dans un établissement psychiatrique sur décision du parquet qui a ouvert une information judiciaire.



Pour l’instant, on ne connait pas les raisons du vieil homme. Mais un fait divers qui au-delà de la violence faite aux femmes, illustre également une autre tendance de fond : celle du crime gris. Autrement dit, les crimes commis par des seniors ou des personnes âgées qui ne cesse de croite à mesure que la population vieillit.















