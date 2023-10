Tannât : les vins de la famille Laplace Une affaire de famille. Quand les héritiers reprennent le flambeau des anciens par passion, cela donne bien souvent de jolis résultats. Une sœur, un frère et un cousin, voilà la quatrième génération des Laplace prête à prendre la relève et mettre en avant leurs vins du sud-ouest et notamment, le tannât, un cépage emblématique de la région. C’est aujourd’hui une sélection de trois vins en 100% tannât que nous vous proposons dans cette rubrique.







Cépage de la région de Madiran, située dans les marches des Pyrénées, le tannât porte parfaitement son nom. Extrêmement tannique, il donne naissance à des vins presque noir comme un jus de mûres.



Ce sont des vins à l’accent rocailleux des gens du Béarn et du Gers qui fleurent bon la générosité du terroir. Précisons que le tannât est un cépage rouge à jus rouge.



Le terroir est omniprésent dans la production de la Famille Laplace, à l’instar de cette gamme de vins baptisée la Basse-Cour. Des vins de plaisir et de partage destinés aux amateurs qui partent à la découverte de cépages rares.



Dans cette collection, Les Deux Vaches Rouges, nommée ainsi parce qu’elle arbore sur son étiquette les deux vaches rouges des armoiries du Béarn. Un vin convivial vendu 10,50 euros qui est un vin de tapas.



Une robe de cerises noires qui annonce un nez fruité de cassis. La bouche dense pleine de mâche dégage l’intensité du cassis adoucie par la mûre. Un vin de copain qui sera parfait avec de belles charcuteries et de jolis fromages.

Toujours en cépage 100% tannât, l’AOP Madiran sans sulfites ajoutés est une cuvée élaborée par les cousins en hommage à leur grand-père Pierre Laplace qui, il y a soixante ans, avait créé fortuitement une cuvée sans sulfites ajoutés et avait persisté dans cette direction.



Et tout comme leur grand-père, les cousins de la quatrième génération ont choisi la bouteille de type « alsacienne » pour commercialiser cet AOP Madiran.



Pour produire ce vin, le travail débute au vignoble afin d’obtenir des raisins parfaitement sains. Hormis l’absence de souffre, la vinification reste dans la tradition. D’un noir intense, la robe dévoile une bouche dense et puissante qui s’accorde idéalement avec une belle côte de bœuf.



Les tannins très présents apportent la touche de rusticité qui convient à des plats d’hiver. Le Madiran sans sulfites est disponible chez les cavistes et sur le site au prix de 17 euros la bouteille.



Nous terminerons cette trilogie 100% tannât avec une gourmandise : le Maydie. Il s’agit d’un vin liquoreux que l’on peut comparer à un vieux Porto, qui est obtenu en interrompant le processus de fermentation et élevé pendant 36 mois.



Un vin parfait pour accompagner quelques beaux fromages anglais, un chariot de desserts ou tout simplement, un cigare au coin du feu. 16 euros chez les cavistes.



Les cousins Camille, Bastien et Gregory ont réussi avec ces cuvées, une approche parfaite de gammes de vins destinées à ceux qui boivent peu mais bien.







Texte et photos Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 12/10/2023 à 01:00 | Lu 116 fois



