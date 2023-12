TENA Men : pour les hommes incontinents Touchant des milliers d’hommes et de femmes en France, l’incontinence urinaire est un trouble médical qui peut se révéler handicapant au quotidien. Pour mener une vie normale sans être préoccupé(e) par d’éventuelles fuites, les personnes concernées peuvent utiliser des produits spécialement conçus pour apaiser cette condition. TENA, une marque Essity, propose une vaste gamme d’articles pensés pour lutter contre les fuites urinaires légères.







L’expertise de TENA Men Née en 1960, la marque TENA propose des solutions qui permettent aux personnes concernées par les fuites urinaires légères de mieux appréhender leur incontinence, femmes comme hommes. La marque a grandi peu à peu en cherchant à établir de nouveaux standards de qualité et d’innovation pour l’ensemble de l’industrie.



En collaboration avec des médecins, TENA Men a développé une gamme de produits pour répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd’hui, nombreux sont les hommes faisant confiance à cette marque.

​Des produits conçus pour allier confort et discrétion



Ils ressemblent à s’y méprendre à des sous-vêtements classiques, à la seule différence qu’ils disposent de 4 couches de protection, fines et quasiment invisibles.



Pour plus de confort, les boxers d’incontinence pour homme TENA Men sont conçus à partir de 2 matières principales : le coton pour laisser respirer la peau, et l’élasthanne pour que le sous-vêtement s’adapte à tous les mouvements.



Ils restent efficaces contre les fuites urinaires légères jusqu’à 100 passages en machine et peuvent donc accompagner les hommes plusieurs mois. Les boxers d’incontinence pour homme TENA Men sont équipés d’une zone d’absorption placée stratégiquement à l’avant, là où les hommes ont le plus besoin de protection.Ils ressemblent à s’y méprendre à des sous-vêtements classiques, à la seule différence qu’ils disposent de 4 couches de protection, fines et quasiment invisibles.Pour plus de confort, les boxers d’incontinence pour homme TENA Men sont conçus à partir de 2 matières principales : le coton pour laisser respirer la peau, et l’élasthanne pour que le sous-vêtement s’adapte à tous les mouvements.Ils restent efficaces contre les fuites urinaires légères jusqu’à 100 passages en machine et peuvent donc accompagner les hommes plusieurs mois.

​Une technologie de contrôle des odeurs spécialement pensée L’incontinence peut être gênante au quotidien, notamment du fait des odeurs potentielles qui peuvent entraîner une perte de confiance en soi et un inconfort social.



Grâce à la technologie de contrôle des odeurs dont bénéficient les boxers d’incontinence pour homme TENA Men, qui permet la captation des odeurs directement dans les couches d’absorption, cette préoccupation peut être atténuée.



La technologie de contrôle des odeurs permet aux hommes incontinents de rester confiants et à l’aise. Ils peuvent vaquer à leurs activités normalement.



Avec les boxers d’incontinence TENA Men, les hommes profitent de produits spécialement pensés dans un souci de discrétion. Ces sous-vêtements accompagnent ceux qui souffrent d’incontinence légère au quotidien pour améliorer leur qualité de vie.

​TENA Men, c’est aussi l’expérience utilisateur La marque TENA s’adapte à ses consommateurs, en leur offrant un soutien continu à travers des ressources telles que des conseils, des informations sur la santé et des outils pour aider à gérer les fuites urinaires de manière efficace.



Pour soutenir les hommes au quotidien, la marque propose de nombreuses promotions. Tout au long de l’année, il est possible de bénéficier de 20 % offerts à partir de 3 produits achetés.

Article publié le 04/12/2023 à 14:00 | Lu 362 fois



Dans la même rubrique < > Les Thermalies 2024 : le point sur les mini-cures thermales Sport et seniors : de nombreux Français de 50 ans et plus sont encore trop sédentaires