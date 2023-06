Syndrome de Maigne : le point avec l'Association Française de Chiropraxie Le syndrome de Maigne se manifeste par des douleurs qui affectent à la fois le bas du dos, les lombaires, les hanches et les cuisses. Ces douleurs sont provoquées par l'irritation des branches des nerfs qui se forment au niveau de la charnière dorso-lombaire. La chiropraxie peut être une approche thérapeutique bénéfique pour le syndrome de Maigne.







Qu’est-ce que le syndrome de Maigne ?

Le syndrome de Maigne se caractérise principalement par une irritation des nerfs et par une restriction des mouvements dans une des zones charnière de la colonne vertébrale, qui relie la dernière vertèbre thoracique à la première vertèbre lombaire.



Les vertèbres lombaires ne sont pas aussi adaptées à la rotation ou à la torsion que les vertèbres thoraciques, ce qui rend cette zone plus vulnérable à la survenue de douleurs.



Des facteurs tels que l'instabilité de la colonne vertébrale ou la dégénérescence des articulations peuvent contribuer au développement du syndrome de Maigne.



Quelles sont les causes du syndrome de Maigne ?

L'irritation des nerfs dans la zone dorso-lombaire peut être causée par divers facteurs :

- un dérangement mineur des articulations postérieures

- une arthrose articulaire postérieure

- une pathologie discale affectant les disques intervertébraux.



Quels en sont ses symptômes ?

Les symptômes de ce syndrome se caractérisent par un ensemble de douleurs qui se manifestent principalement dans la région basse du dos.



Ces douleurs sont considérées comme "projetées" car elles n'apparaissent pas directement à l'endroit où les nerfs sont irrités, mais plutôt dans les zones du corps qui sont innervées par ces mêmes nerfs.



Les zones les plus fréquemment touchées comprennent :

- la partie inférieure de la région lombaire

- la partie supérieure des fesses

- le sacrum

- le pli de l'aine

- les grandes lèvres ou le scrotum

- les hanches

- la face latérale de la cuisse.



Le diagnostic du syndrome de Maigne

Le diagnostic du syndrome de Maigne repose sur l’examen physique, bien que l’imagerie médicale (radios et IRM) peut être envisagée dans certains cas pour constater la présence ou non de lésions dégénératives rares.



Syndrome de Maigne et chiropraxie

La chiropraxie est une approche thérapeutique qui se concentre sur le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles du système musculo-squelettique, y compris ceux qui affectent la colonne vertébrale.



Dans le cas du syndrome de Maigne, la chiropraxie peut être utilisée comme une approche de traitement.



Les chiropracteurs peuvent effectuer des ajustements vertébraux spécifiques pour réduire l'irritation des nerfs intercostaux postérieurs et soulager les symptômes de douleur associés.



Source Le syndrome de Maigne se caractérise principalement par une irritation des nerfs et par une restriction des mouvements dans une des zones charnière de la colonne vertébrale, qui relie la dernière vertèbre thoracique à la première vertèbre lombaire.Les vertèbres lombaires ne sont pas aussi adaptées à la rotation ou à la torsion que les vertèbres thoraciques, ce qui rend cette zone plus vulnérable à la survenue de douleurs.Des facteurs tels que l'instabilité de la colonne vertébrale ou la dégénérescence des articulations peuvent contribuer au développement du syndrome de Maigne.L'irritation des nerfs dans la zone dorso-lombaire peut être causée par divers facteurs :- un dérangement mineur des articulations postérieures- une arthrose articulaire postérieure- une pathologie discale affectant les disques intervertébraux.Les symptômes de ce syndrome se caractérisent par un ensemble de douleurs qui se manifestent principalement dans la région basse du dos.Ces douleurs sont considérées comme "projetées" car elles n'apparaissent pas directement à l'endroit où les nerfs sont irrités, mais plutôt dans les zones du corps qui sont innervées par ces mêmes nerfs.- la partie inférieure de la région lombaire- la partie supérieure des fesses- le sacrum- le pli de l'aine- les grandes lèvres ou le scrotum- les hanches- la face latérale de la cuisse.Le diagnostic du syndrome de Maigne repose sur l’examen physique, bien que l’imagerie médicale (radios et IRM) peut être envisagée dans certains cas pour constater la présence ou non de lésions dégénératives rares.La chiropraxie est une approche thérapeutique qui se concentre sur le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles du système musculo-squelettique, y compris ceux qui affectent la colonne vertébrale.Dans le cas du syndrome de Maigne, la chiropraxie peut être utilisée comme une approche de traitement.Les chiropracteurs peuvent effectuer des ajustements vertébraux spécifiques pour réduire l'irritation des nerfs intercostaux postérieurs et soulager les symptômes de douleur associés.

Article publié le 26/06/2023 à 03:27 | Lu 170 fois



Dans la même rubrique < > Le collagène fait-il grossir ? Comment savoir si le CBD est de bonne qualité ?