Article publié le 16/06/2022 à 01:00 | Lu 44 fois Swimmy : une plateforme de location de piscines privées qui cartonne chez les seniors





Alors que la construction de piscines privées est en plein essor (+22% en 2021 par rapport à 2020, portant le parc total de piscines privées à 3,2 millions en France), la plateforme de location de piscines entre particuliers connaît elle aussi un véritable succès auprès des seniors avec 30% des locataires qui sont seniors et 30% qui sont propriétaires.

De nos jours, quasiment tout ce que nous possédons, grâce à Internet, peut se louer : nos outils, nos voitures, nos appareils électro-ménagers, nos maisons mais également nos piscines. C’est ce que propose depuis 2017, Swimmy, une plateforme de location de piscines entre particuliers.



En 2021, selon le communiqué de cette jeune société, « la plateforme a enregistré quelques 16 000 réservations en France et en Espagne ». Dans la pratique, ce concept permet à des particuliers de louer pour quelques heures la piscine de leur voisin et de profiter de façon exclusive des agréments de son jardin (barbecue, table de ping-pong sont des valeurs sûres).



En gros, un tiers (30%) des locataires sont des seniors et on retrouve le même pourcentage du côté des propriétaires. Les couple de retraités étant ravis de voir leur piscine servir tout en arrondissant par la même occasion leurs fins de mois ! C’est aussi souvent un moyen de recréer du lien social.



D’une manière générale, les propriétaires sont situés dans un rayon de 45mn de conduite des grandes

agglomérations. Avec déjà plus de 200.000 utilisateurs locataires inscrits, cette plateforme permettrait, selon son communiqué, à ses quelques 4 000 propriétaires de piscines de gagner jusqu’à 17.500 euros dans une saison !









