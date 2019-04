Article publié le 10/04/2019 à 01:00 | Lu 185 fois Suzuki Nouveau Vitara 1,4 Boosterjet Allgrip : le compagnon idéal des montagnards Lancé il y a maintenant trente ans, le Suzuki Vitara dont la quatrième génération fut présentée en 2015, vient de recevoir un léger toilettage technique et esthétique. Une simple remise à jour pour un SUV qui offrait déjà le meilleur du créneau.

Si les SUV de cette catégorie fleurissent dans les rayons de la plupart des constructeurs, on ne pourra pas taxer Suzuki d’opportunisme en inscrivant le Vitara à son catalogue. Au rayon 4 x 4, Suzuki a toujours été présent et le dernier né des Jimny trouve ses origines en 1970.



Plus civilisé, le nouveau Vitara est le compagnon idéal des familles (ou grands-parents) avec de jeunes enfants. Un vétérinaire de campagne résidant dans une de nos provinces de montagne où les hivers sont enneigés, trouvera là un assistant qui ne le décevra pas.



Notre modèle d’essai était équipé d’un 1.400 cm3 turbo de 140 ch aux performances modestes mais dont le dynamisme est bien présent. Essayé sur un parcours varié comprenant de l’autoroute, des routes secondaires et des routes de montagne, notre Vitara se montre à l’aise quelque soient les circonstances.

Dynamique en montagne, il enchaîne les virages en conservant une assiette rigoureuse avec un roulis bien maîtrisé. Le châssis précis et rigoureux supporte une conduite sportive. Bien sûr, pour profiter de l’avantage et de l’excellente réactivité du turbo, il convient de jouer avec la boîte de vitesses afin d’être dans le meilleur rapport.



Sur autoroute, on adopte un rythme de croisière qui permet de rester en dessous des 7L/100 km. Sur la moyenne de cet essai de près de 1.200 km, la consommation a été de 7,9 l/100km. Un résultat tout à fait honorable.



Brillant dans ses performances, le nouveau Suzuki Vitara enfile désormais une robe modernisée qui l’identifie toujours à la catégorie des tout chemins. La face avant adopte une calandre qui intègre dans son dessin des projecteurs à LED, ainsi qu’un nouveau pare-chocs très manga.

Parmi les changements, on note également un capot avant plus haut. Peu de changement dans l’habitacle, hormis l’apparition d’un petit écran multimédia situé entre les compteurs.



En revanche, on regrette l’absence d’un lecteur de CD bien plus pratique que des clés USB à charger. Quant aux différents matériaux en plastique de l’habitacle, ils sont en totale adéquation avec le prix contenu du Vitara.



On apprécie les sièges avant qui offrent un maintien convenable en dépit d’une assise un peu courte sous la cuisse. Quant à l’espace réservé aux bagages, avec 375 litres ou 1.120 litres avec les sièges abaissés, il est tout à fait correct.

Lorsque l’on transporte des objets longs, il suffira de relever le double fond afin d’obtenir un plancher au même niveau. On regrettera néanmoins l’absence d’une roue de secours. Pour un véhicule appelé à sortir des sentiers battus, une roue galette est un gain de temps et surtout de sécurité.



Un coup de jeune à une carrosserie qui n’avait pas vieilli mais surtout, l’arrivée de nouveaux accessoires technologiques qui permettent de rester dans la norme de la concurrence.

Régulateur de vitesse adaptatif, avertisseur de présence dans l’angle mort, reconnaissance des panneaux de signalisation, le système AllGrip Select, autant d’éléments qui permettent au Vitara d’offrir un rapport prix/prestation du meilleur niveau.



Pour rouler plus tranquille, on pourra également adopter la transmission automatique à six vitesses avec commande au volant par palettes. Concurrent du Seat Arona ou du T-Roc, il reste beaucoup moins cher à l’achat. Cette nouvelle mouture du Vitara est un sans-faute.



Texte et photos Joël Chassaing-Cuvillier

​Le Suzuki Nouveau Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip en quelques chiffres Moteur essence 4 cylindres en ligne – 1 373 cm3 (NC) – 140 ch à 5 500 tr/min – 220 Nm à 1 500 -4000 tr/min



Boîte manuelle à 6 rapports



Dimensions : 417,5 x 177,5 x 161 cm, empattement : 250 cm



Poids : 1220 kg



Pneumatiques 215/55 R17



Vitesse : 200 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 10,2 s



Émissions de CO2 NEDC : 139 gr/km



Prix : dès 26 290 euros









