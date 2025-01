Suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités : la proposition iconoclaste qui cible les Seniors Le débat sur la pérennité du système des retraites s'intensifie. L'économiste Gilbert Cette, président du Conseil d'orientation des retraites (COR), a jeté un pavé dans la mare en évoquant, dans une interview accordée aux Échos, une mesure susceptible d'engendrer des remous : l'abolition de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. Une proposition immédiatement reprise en écho par le président du Medef Patrick Martin jeudi dernier, lors d'un entretien sur BFM TV/RMC. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/01/2025

a Le COR, émanation du Premier ministre et composé de parlementaires, partenaires sociaux et experts, se penche régulièrement sur la question épineuse du financement des retraites. Selon son président Gilbert Cette, le déficit des régimes de retraite pourrait atteindre 0,4 % du PIB en 2030 et s'accroître à long terme jusqu'à 0,8 % du PIB. La conjoncture économique actuelle rendrait même ces projections optimistes.



La proposition de suppression de cet abattement fiscal pourrait représenter donc une bouée financière d'environ 4 milliards d'euros par an pour le budget national ; Un abattement actuellement plafonné à 4 321 euros pour l'ensemble des membres d'un foyer fiscal. Gilbert Cette précise que cette mesure serait "forte et équitable", en épargnant les pensions les plus modestes.



L'initiative pourrait néanmoins s'avérer politiquement délicate. Les retraités constituent en effet un groupe électoralement influent et traditionnellement préservé. Le souvenir de Michel Barnier, dont le mandat éphémère en tant que Premier ministre a été ébranlé par une tentative malheureuse de réforme des retraites en 2025, plane encore.



Le MEDEF et d'autres acteurs économiques scrutent attentivement ces derniers développements et plaident en faveur d'une telle mesure. Le déficit croissant des caisses de retraite est un casse-tête pour les finances publiques françaises ; toute solution potentielle suscite donc un intérêt particulier, notamment pour le patron du Medef Patrick Martin, qui a soulevé la nécessité de reformer en profondeur le système de retraite français pour éviter un naufrage à terme. Il à défendu lui aussi la proposition de Gilbert Cette - considérant que bénéficier d'un abattement pour frais professionnels lorsqu'on est retraité n'avait juste aucun sens.



La discussion sur cette réforme ouvre dans le même temps un débat plus large : celui de l'équité fiscale entre générations et entre différents niveaux de revenus. La suppression ou la modification d'un abattement fiscal spécifique aux seniors soulève inévitablement la question des niches fiscales et leur justification sociale. Pourquoi les retraités plutôt que d'autres catégories ? Une question qui ne manquera pas d'être posée aux politiques par les principaux intéressés, dont le pouvoir d'achat baisse un peu plus chaque année...



Le Premier ministre Bayrou et son ministre de l'Économie Éric Lombard se trouvent désormais devant un dilemme complexe : comment consolider les comptes publics sans froisser une partie significative de l'électorat ? La réponse à cette question est attendue avec impatience alors que les discussions sur la réforme des retraites devraient se poursuivre jusqu'à l'été prochain (encore).









