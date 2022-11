Suivre sa santé : l'essor des montres connectées L’évolution simultanée des nouvelles technologies, de la durée et des conditions de vie, offrent de nouveaux défis que des objets désormais courants vous aident à relever. Avec l’essor des montres connectées, de nouvelles façons d’être actif et de suivre sa santé sont aujourd’hui à votre portée.







Une montre conçue pour les seniors plus de 25% des personnes âgées de 60 ans et plus possèdent au moins un objet connecté.



Cette étude de référence, réalisée par et pour les pouvoirs publics, établit aussi que vous êtes plus de 20% à prévoir d’en utiliser davantage, mais 12 à 15% à être encore freiné par la complexité d’internet et des nouvelles technologies (la fameuse « fracture numérique »).



Utilisées essentiellement pour des raisons de santé et de sécurité, les montres connectées présentent le plus souvent une multitude d’options et de manipulations trop contraignantes pour un usage courant. Consciente de cet état de fait, Doro a développé une



Possédant toutes les fonctions d’usage (chronomètre et notifications), de performance et de santé (podomètre, cardiofréquencemètre, calorimètre et oxymètre), cette montre destinée aux seniors se distingue par son ergonomie et sa facilité d’utilisation.



La luminosité de son écran tactile d'1,28 pouce, la taille et la netteté de ses icônes, l'accès au menu complet par un simple appui long ou court et son fort indice de protection (IP68) en font l'alliée inséparable de toutes vos activités.

Un suivi constant, rassurant et encourageant En enregistrant vos constantes physiologiques de façon précise et permanente, cette montre intelligente (smartwatch) vous aide à suivre votre santé en temps réel, de jour comme de nuit.



Pendant vos tâches quotidiennes, vos repas, votre sommeil ou votre entraînement, elle vous alerte en cas d’excès ou de manque d’activité. Ces données, consultables et analysables ultérieurement, par vous ou par votre médecin, vous aident à comprendre vos fonctions vitales et à atteindre vos objectifs, que vous soyez grand sportif, randonneur léger ou sédentaire.



Les confinements successifs ont révélé la nécessité réelle de rester connecté et les bienfaits de l’entourage comme de l’activité physique sur la santé et la qualité de vie des personnes âgées. Avec sa batterie rechargeable en moins de 2h et sa faible consommation, la montre Doro vous confère une autonomie pouvant aller jusqu’à une semaine.



Géolocalisable, elle se transforme, au moindre souci et par une simple pression, en un système d’assistance efficace et sans abonnement qui contacte vos proches via l’application Response installée sur un smartphone dédié.



Entreprise suédoise spécialisée dans les télécommunications à destination des seniors depuis près de 50 ans, Doro propose des montres connectées, des ordinateurs et des smartphones de qualité adaptés aux personnes âgées qui vivent avec leur temps.



Face à l’essor d’un marché où les dernières modèles rivalisent d’options et de complexité, la marque a fait le choix de la raison et de la modération pour vous offrir des montres rassurantes, durables et accessibles, intelligentes et intuitives, répondant aux exigences d’une existence contemporaine bien remplie, longue et active.



*Sources : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2021.pdf

Article publié le 16/11/2022 à 01:00 | Lu 210 fois