Article publié le 28/08/2018 à 01:00 | Lu 67 fois Suisse : Audi, Mercedes et Porsche interdits d'immatriculation Les Suisses ne plaisantent pas avec les normes anti-pollution. Les constructeurs allemands Audi, Mercedes-Benz et Porsche subissent les foudres du service chargé de contrôler la fiabilité des normes annoncées par les constructeurs. Les Suisses n’aiment pas les tricheurs et ouvrent un nouveau chapitre dans l’affaire des manipulations de logiciels par VW.

Dans le groupe Volkswagen, cette fois c’est la marque Audi qui se fait taper sur les doigts par l’OFROU (office fédéral des routes). Deux modèles se voient refuser l’autorisation de circuler en Suisse. Il s’agit des Audi A6 et A7 équipées du moteur Diesel 3 litres (C7).



Ces modèles ne pourront être immatriculés en Suisse comme véhicules neufs qu’à partir du moment où ils satisferont aux prescriptions de l’OFROU preuve à l’appui. L’organisme a émis des directives à l’intention des cantons en raison des doutes sur les logiciels.



Outre Audi, ce sont deux autres constructeurs allemands qui subissent les restrictions de l’OFROU à propos des manipulations de logiciels. Dans ces deux cas encore, il s’agit d’interdire les immatriculations sur le territoire suisse de certains modèles de Mercedes Vito ainsi que de Porsche Macan et Cayenne. Des véhicules qui sont touchés par des manipulations des émissions des gaz d’échappement.



Il serait intéressant de savoir si le service des mines qui homologue les voitures en France applique les mêmes contrôles.



Joël Chassaing-Cuvillier

Le marché français réussi à Seat En ce septième mois de l’année, le nombre d’immatriculations françaises de véhicules SEAT s’élève à 3.052 véhicules, ce qui représente +42,5 % d’augmentation par rapport l’an passé. Une augmentation qui, en termes d’unités, représente près de 1000 immatriculations supplémentaires. L’hexagone affiche une constante croissance depuis ce début d’année (+ 22% entre les mois de janvier et juillet), soit 18 690 véhicules vendus.









Dans la même rubrique : < > Suzuki Swift Sport : le plaisir en prime La carte officielle des radars est en ligne