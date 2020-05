Article publié le 14/05/2020 à 10:36 | Lu 98 fois Stannah : lancement du 285, son nouvea modèle monorail pour escaliers tournants





Stannah, le spécialiste britannique du monte-escaliers depuis plus de 150 ans arrive cette année avec un nouveau modèle de monte-escaliers monorail pour escaliers tournants. Un produit qui, une fois encore, vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Détails.

Stannah est l’exemple même d’une silver économie florissante… avant la lettre. En effet, cela fait 150 ans que cette entreprise familiale anglaise existe et cela fait quarante-quatre ans qu’elle produit et commercialise des monte-escaliers aux quatre coins du globe.



Elle arrive cette année avec une nouvelle offre de monte-escaliers monorail pour escaliers tournants destinés à l’intérieur de votre habitat. D’après la dernière étude Ipsos menée pour Stannah, un Français sur deux emprunte un escalier pour accéder à son domicile et en habitat individuel, près de 60% des escaliers sont tournants...



C’est dans ce contexte que Stannah commercialise donc ce nouveau modèle monorail, le 285, adapté aux escaliers tournants particulièrement raides ou ceux qui offrent un espace disponible restreint au pied de l’escalier (présence d’une porte par exemple…).



Afin de s’adapter à tous les gabarits, les sièges sont disponibles en version standard ou large. Et pour satisfaire les goûts de chacun, il est possible de choisir parmi un large choix de sièges.



A ce jour, environ 600.000 foyers dans le monde sont équipés d’un monte-escaliers Stannah. Solus, Sofia, Starla, 4 Saisons, Siena, Sadler, etc. L’entreprise revendique la gamme la plus large en la matière avec plus de cent combinaisons possibles de sièges, coloris et matières conçus pour tous les types d’escaliers situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, chez soi comme dans les parties communes.



Si c’est en 1975 que le tout premier monte-escaliers sort des lignes de production en Angleterre, dès 1984, ces monte-escaliers obtiennent le leadership mondial. En 1987, l'entreprise est reconnue pour ses résultats exceptionnels à l'exportation avec l’attribution du prix britannique « Queen’s Award for Export ». Cette même récompense lui sera à nouveau décernée en 1994, 1999 et une quatrième fois en 2010. En 2002, Stannah rachète son distributeur français pour créer sa propre filiale.



Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de cinquante pays. Et compte tenu du vieillissement de la population sur la planète, nul doute que cette entreprise à l’avenir devant elle…









