Article publié le 15/05/2019 à 04:11 | Lu 326 fois Stannah : 750.000 monte-escaliers installés dans le monde Dans un récent communiqué, l’un des leaders mondiaux du monte-escalier, Stannah, vient d’annoncer que 750.000 foyers dans le monde sont désormais équipés de l’un de ses appareils. Un marché en pleine croissance dans un monde qui vieillit avec des personnes âgées qui veulent rester vivre à domicile le plus longtemps possible.

Si le vieillissement de la population (quasiment partout dans le monde) est reconnu comme un enjeu majeur pour bon nombre de pays, une autre question se pose désormais : celle du maintien à domicile des personnes âgées qui comme le montrent toutes les études, veulent vivre à chez elles le plus longtemps possible.



Dans ce contexte et depuis plus de 150 ans, les monte-escaliers Stannah apportent une solution à tous ceux qui éprouvent des difficultés à monter ou descendre les marches de leur maison ou de leur appartement (autant à l’intérieur qu’à l’extérieur). Un siècle et demi, c’est dire si cette entreprise anglaise était précurseur.



Aujourd’hui, ce sont 750.000 foyers à travers le monde qui se sont équipés d’un Stannah, ce qui place cette entreprise en position de leader mondial avec une centaine de combinaisons possibles pour des appareils qui sont, installés très rapidement.



En France, les consommateurs connaissent principalement l’entreprise britannique Stannah, qui truste une bonne part du marché. Mais on connait moins Thyssenkrupp Home Solutions (même groupe qui celui qui fabrique la plupart des escalators dans le monde).











Dans la même rubrique : < > Prix Hlm, partenaire des âgés : quatrième édition Solinnov : la domotique au service des ainés