Sos-repit.fr : 20.000 places d'accueil temporaire consultables pour les aidants Avec le soutien de l'assureur AG2R et de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), le GRATH, Groupe de Réflexion et Réseau pour l'Accueil Temporaire des personnes en situation de Handicap vient de lancer le site www.sos-repit.fr qui vise à permettre aux aidants de trouver des places d'accueil temporaire, d'en consulter les disponibilités en temps réel et de pouvoir exprimer des demandes de séjour directement auprès des établissements.

Les aidants représentent onze millions de Français qui tous les jours, souvent en plus de leur travail et de leurs responsabilités, doivent en plus, s’occuper d’un proche en perte d'autonomie...



Une tâche que la plupart de ces personnes, remplie sans rechigner, mais qui représente tout de même une très lourde responsabilité et de nombreux soucis qui peuvent, à terme, entrainer des problèmes de santé et/ou de la dépression chez ces aidants.



Dans ce contexte, on comprend bien qu’il convient de trouver des solutions pour les aider... Parmi ces solutions, l’accueil temporaire qui permet, comme son nom l’indique, d’accueillir les personnes âgées et/ou fragilisées durant une courte période qui offre à l’aidant quelques heures de répit bien méritées et bienvenues.



D’où le lancement de ce site Internet baptisé Sos-repit.fr. Dans la pratique, il permet aux aidants de repérer les places existantes et leur disponibilité actuelle et future ou en d’être alertés ; il offre aussi la possibilité d’être mis en relation et de pouvoir réserver un séjour temporaire facilement, y compris dans l’urgence.



www.sos-repit.fr référence plus de 4.000 établissements qui représentent presque 20 000 places d’accueil temporaire dont (décompte mis à jour en direct sur le site) dont plus de 14.000 pour les personnes âgées au sein de 3.200 structures.











