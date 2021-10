Article publié le 18/10/2021 à 01:00 | Lu 103 fois Solliciter son ESTA pour des vacances en Floride





Pour un séjour aux États-Unis, un ESTA ou un visa américain est nécessaire. Les voyageurs qui se rendent en Floride doivent donc également demander un ESTA ou un visa avant leur départ. L'ESTA pour les États-Unis peut facilement être sollicité en ligne, tandis que le visa n'est accordé qu'après un entretien au consulat américain.

Quand ai-je besoin d'un ESTA ?

Tous les voyageurs qui se rendent aux États-Unis par voie aérienne et qui ne sont pas titulaires d'un passeport américain doivent demander un ESTA avant leur départ. Seuls les citoyens américains et les passagers arrivant par voie terrestre (du Canada ou du Mexique) peuvent entrer dans le pays sans ESTA ni visa.



L'ESTA est donc également obligatoire pour les mineurs et pour les personnes qui ne font qu'une



Comment puis-je demander un ESTA ?

L'ESTA peut facilement être demandé en ligne. Remplir le formulaire de demande ne prend pas plus de quelques minutes. Outre les informations de contact, les détails du voyage et les données du passeport, le formulaire doit également contenir les réponses à un certain nombre de questions générales.



Après le paiement de la taxe, la demande est traitée dans les 72 heures. Les voyageurs qui doivent se rendre aux États-Unis sous quelques jours peuvent présenter une demande urgente qui est approuvée en moyenne dans l’heure.



Après l'octroi de l'ESTA, une confirmation sera envoyée par courrier électronique. Il n'est pas nécessaire d'imprimer cette confirmation, car l'ESTA est directement lié au numéro du passeport du voyageur lors de son octroi. Le personnel de l'aéroport peut donc vérifier si le voyageur possède un ESTA valide sur la base des données du passeport.



Puis-je actuellement voyager en Floride avec un ESTA ?

La Floride est l'un des États américains



En outre, une interdiction générale d'entrée aux États-Unis est toujours en vigueur ;



Cela inclut les voyageurs français et belges qui veulent visiter la Floride ou un autre État américain. Seuls les résidents américains, les personnes de nationalité américaine et un petit nombre de voyageurs ayant une raison essentielle de se rendre aux États-Unis sont exemptés de l'interdiction d'entrée.



