Article publié le 25/03/2020 à 02:20 | Lu 218 fois Solidarité : les associations en crise car une large part des bénévoles est senior En cette période de pandémie et de confinement, les associations se retrouvent quelque peu démunies de leur « main d’oeuvre ». En effet, il faut savoir que 50 à 70% des bénévoles sont des seniors. Dans ce contexte, l’Etat vient de lancer le site Internet jeveuxaider.gouv.fr, réserve civique pour le Covid-19.





Et de poursuivre, « sans être l'apanage des seniors, la solidarité et l'entraide, valeurs fondamentales d'une société à laquelle chacun aspire, semblent donc reposer en majeure partie sur les épaules de nos aînés (…) Ils sont ceux qui font vivre nos villes de l'intérieur en participant aux divers évènements locaux, en s'engageant dans des associations, en achetant leurs vivres au marché ou auprès de petits commerçants de quartier ».



Oui mais voilà, avec le confinement d’une part et le fait qu’ils soient les plus à risque, les seniors ne peuvent plus intervenir autant auprès des associations qu’ils soutiennent d’ordinaire… Dans ce contexte, et alors qu’on a encore plus besoin d’elles, les associations peinent à poursuivre leur activité…



Toutes souffrent d’une pénurie de forces vives, car un tiers –voire la moitié– de leurs bénévoles sont âgés de plus de 70 ans, donc confinés, une leçon apprise durement pour ceux qui considèrent que les « ainés ne servent à rien et coutent de l’argent ». Avec pour conséquence, plusieurs points de distribution pour les plus démunis qui ont déjà dû fermer leurs portes ces derniers jours faute de bénévoles…



« Si les seniors retraités ne sont plus actifs sur le plan du travail, ils se rattrapent en donnant de leur temps pour les autres. En effet, les seniors de 65 ans à 85 ans ont une vie associative très active et représentent à eux seuls un quart de l'ensemble des bénévoles français » indiquait Charles Berdugo, président et fondateur d'Ensembl ' dans une tribune libre datant de 2018.











