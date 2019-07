Article publié le 26/07/2019 à 09:19 | Lu 140 fois Soirées théâtrales à Sarlat en Périgord C’est en 1952 que jaillit dans la tête de Jacques Boissarie, fondateur du festival, l’idée de créer un lien entre les textes de théâtre qui lui tenaient à cœur et les rues de sa ville qu’il parcourait, de jour et aussi comme de nuit. Ainsi est né le Festival des jeux du théâtre de Sarlat, intimement lié aux vieilles pierres qui jalonnent la cité médiévale.





Chaque matin, à 11 heures, des débats sont organisés réunissant les comédiens, les metteurs en scène, les journalistes et le public. C‘est l’occasion d’échanger en toute simplicité sur la pièce de la veille ou celle du soir à venir.



Cette année, le festival fête sa 68ème édition, qui se déroule du 20 juillet au 5 août. Par tradition, la programmation, concoctée par le directeur artistique actuel Jean-Pierre Tribout et toute son équipe, est très éclectique.



Il y a bien sûr des grands classiques, comme le « Ruy Blas » de Victor Hugo ou « Les Fourberies de Scapin », de Molière. On y trouve également des pièces récentes qui ont fait succès cette saison, justement récompensées lors de la Cérémonie des Molières, comme « La Machine de Türing », de et avec Benoît Solès ou la comédie musicale « Chance ».



Place est faite également à des textes plus intimes, romans adaptés au théâtre de Proust, Romain Gary ou James Joyce…



Au total, une vingtaine de spectacles, qui ont tous en commun de glorifier la langue française en la faisant entendre dans des décors dignes de leurs auteurs. Pour mieux encore la faire résonner les metteurs en scène utilisent également des accompagnements musicaux qui donnent à ces textes une respiration originale.



Alex Kiev



68ème Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat en Périgord

du 20 juillet au 5 août 2019 24202 Sarlat



Renseignements sur la programmation détaillée et tarifs sur le site du festival La programmation, qui se déroule uniquement en plein air, sauf cas d’intempéries, est répartie sur quatre lieux, de capacité allant de 200 à 600 places, tous situés au cœur même de la ville. Les spectacles commencent en général à la nuit tombante, lorsque les pierres dorées des vieilles demeures sarladaises commencent à restituer tout doucement le vécu de leur journée.Chaque matin, à 11 heures, des débats sont organisés réunissant les comédiens, les metteurs en scène, les journalistes et le public. C‘est l’occasion d’échanger en toute simplicité sur la pièce de la veille ou celle du soir à venir.Cette année, le festival fête sa 68ème édition, qui se déroule du 20 juillet au 5 août. Par tradition, la programmation, concoctée par le directeur artistique actuel Jean-Pierre Tribout et toute son équipe, est très éclectique.Il y a bien sûr des grands classiques, comme le « Ruy Blas » de Victor Hugo ou « Les Fourberies de Scapin », de Molière. On y trouve également des pièces récentes qui ont fait succès cette saison, justement récompensées lors de la Cérémonie des Molières, comme « La Machine de Türing », de et avec Benoît Solès ou la comédie musicale « Chance ».Place est faite également à des textes plus intimes, romans adaptés au théâtre de Proust, Romain Gary ou James Joyce…Au total, une vingtaine de spectacles, qui ont tous en commun de glorifier la langue française en la faisant entendre dans des décors dignes de leurs auteurs. Pour mieux encore la faire résonner les metteurs en scène utilisent également des accompagnements musicaux qui donnent à ces textes une respiration originale.Alex Kievdu 20 juillet au 5 août 2019 24202 Sarlat











Dans la même rubrique : < > La minute vieille : une huitième saison qui s'annonce tout aussi bonne ! Trois générations de Shaft : comédie policière intergénérationnelle