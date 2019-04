Article publié le 24/04/2019 à 08:49 | Lu 176 fois Soehnle : la marque allemande dévoile trois nouveaux tensiomètres Dans un monde qui vieillit, les tensiomètres personnels sont des produits paramédicaux appelés à se développer. Dans ce contexte, la marque allemande Soehnle vient de dévoiler trois nouveaux modèles -Systo Monitor 300, Systo Monitor Connect 300 et 400- qui mesurent de façon entièrement automatique le pouls et la tension sur le haut du bras.

Avant d’entrer dans le détail de ce nouveau produit de chez Soehnle, rappelons qu’un tensiomètre (ou sphygmomanomètre) est un instrument de mesure médical utilisé, comme son nom le laisse supposer, pour mesurer la pression artérielle.



De fait, de nos jours, avec le vieillissement de la population, l’hypertension artérielle est devenue une pathologie qui touche en France 15 millions de personnes, d’autres statistiques évoquent même un Français sur trois. Et seulement la moitié en a connaissance.



Or, il convient que de préciser que cette maladie peut entraîner des séquelles irréversibles (notamment à cause des attaques cérébrales). Il est donc primordial d’utiliser des matériels fiables et performants pour détecter à temps les éventuels problèmes liés à la tension artérielle.



Les tensiomètres fabriqués par Soehnle s’annoncent comme étant « très utiles pour mesurer confortablement à domicile sa tension avec un appareil fiable » (on évite le fameux effet « blouse blanche » notamment, en se mesurant soi-même à la maison).



Les trois nouveaux modèles Soehnle - Systo Monitor 300, Systo Monitor Connect 300 et 400 - mesurent de façon entièrement automatique le pouls et la tension sur le haut du bras. Le premier est uniquement numérique, les deux autres se connectent à un Smartphone ou une tablette. Les « connectés » envoient des informations au Smartphone de l’utilisateur ou sur l’application dédiée Soehnle Connect, qui fonctionne avec les systèmes d’exploitation Androïd et iOS, ou directement en Bluetooth.



L’application Soehnle Connect offre un aperçu pratique des valeurs de mesures personnelles grâce à une représentation graphique claire et une utilisation simple. Elle propose également des fonctions variées comme la vision quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle des données collectées, l’analyse détaillée et peut être connectée à d’autres applis fitness comme Google Fit ou Apple Health.



« Les données enregistrées par Soehnle Connect sont enregistrées sur des serveurs sécurisés en Allemagne qui garantissent leur confidentialité » assure le fabricant.



Côté tarifs, il faut compter une quarantaine d’euros pour le moins cher et dans les 70 euros pour le plus cher des trois. En vent sur Amazon par exemple.









