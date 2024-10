Sit in Peace : une nouvelle manière de repenser notre relation aux défunts Le projet Sit in Peace est lancé cette année au moment de la Toussaint et invite nos compatriotes à réfléchir à la manière dont ils souhaitent préserver les souvenirs et rendre hommage à leurs proches, dans des lieux plus vivants et en harmonie avec la nature. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 25/10/2024

Tous les ans, c’est la même chose. A l’approche de la Toussaint, des sondages s’intéressent à notre relation avec la mort ou avec les défunts et de nombreux concepts funéraires -ou en relation avec le funéraire- voient le jour.



C’est le cas de Sit in Peace que l’on pourrait traduire par « S’assoir en paix ou assis en paix ». Ce concept au nom anglais a bel et bien été imaginé par une entreprise française. De quoi s’agit-il ? D’un banc de mémoire qui vise à transformer notre approche du souvenir.



L’idée ? Réinventer « la mémoire collective et personnelle en créant un espace de recueillement, à la fois poétique et ancré dans le quotidien ». Dans la pratique, il s’agit d’une plaque commémorative personnalisée, installée sur un banc, au cœur de la nature ou des lieux de vie publique.



Ce banc de mémoire devient un lien tangible entre les générations, un lieu où passé et présent se rejoignent pour partager des moments d’introspection et de souvenir.



Dès le 1er novembre 2024, les Français pourront précommander leur propre banc de mémoire via la

plateforme en ligne sitinpeace.fr pour immortaliser le souvenir d’un proche.



Au printemps 2025, une nouvelle offre étendra cette démarche en collaboration avec les municipalités, permettant à chacun de placer une plaque commémorative dans un espace public inspirant, sur un nouveau banc Sit in peace, ou un banc déjà existant, dans sa ville de cœur.



Une belle idée mais qui risque d’être taguée ou abimée très rapidement puisque c’est le lot de nombreux meubles de l’espace public en France !



Inspiré d’une tradition anglo-saxonne vieille de plus de 100 ans, « ce projet fait écho à une transformation culturelle profonde en tissant un lien social universel avec un lieu de recueillement ouvert, accessible, loin de l’austérité des cimetières souvent perçus comme froids et impersonnels ».







