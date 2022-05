Article publié le 30/05/2022 à 02:43 | Lu 162 fois Sir Anthony Hopkins, 84 ans, mannequin pour Loewe





La luxueuse marque espagnole de sacs et de bagages Loewe (groupe LVMH) vient de dévoiler sa nouvelle campagne de communication pre-fall 2022 avec Sir Anthony Hopkins. Un grand acteur âgé de 79 ans qui représente la marque dans le monde entier.

En 2017, Anthony Hopkins avait déjà été mannequin pour la marque de vêtements italiens Brioni. Aujourd’hui, c’est donc au tour de Loewe, grand nom du luxe espagnol de s’offrir l’image de ce comédien de renom âgé de 84 ans.



En l’occurrence, la star est photographiée par Juergen Teller (grand photographe de mode) et habillé par Benjamin Bruno. Il pose avec le nouveau fourre-tout Anagram Studs T de la marque orné du logo Loewe. Il est soit vêtu d'un pull classique noir arborant le nom de la marque, soit d’un plus ludique et coloré avec un imprimé beignets associé à un pantalon noir et de chaussures Flow.



Anthony Hopkins est né le 31 décembre 1937 au Pays de Galles. Figure majeure du cinéma britannique et américain, il est parfois considéré comme l'un des meilleurs acteurs encore vivants. Et à juste titre d’ailleurs.



Il est principalement connu pour son interprétation du psychopathe cannibale du Silence des agneaux (1991), le fameux Dr Hannibal Lecter. Il a par ailleurs tourné sous la direction de David Lynch, Michael Cimino, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, etc. Il a été anobli en 1993 par la reine Élisabeth II pour ses services rendus aux arts britanniques et fait moins connu, c’est aussi un virtuose au piano.



Cette nouvelle campagne dans le domaine des produits de luxe (vêtements et bagages) illustre bien le fait que les grandes marques hésitent de moins en moins à mettre en scène des seniors –certes très glamour et souvent très célèbres- pour vanter les mérites de leurs produits.



A part Loewe, Brioni, Louis Vuitton, Hermès, Rolex et Cartier l’ont déjà fait. Et la liste commence à être longue puisque cette tendance dure depuis une dizaine d’années déjà.



Et le fait est qu’elles ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvent plus du tout dans les publicités actuelles et par conséquent, ne se sentent plus visés par les produits proposés…



Or, même si tous les seniors ne sont pas riches –loin de là-, il n’y a pas que les Millenials qui s’offrent du luxe… Les plus de 50 ans représentent tout de même une clientèle incontournable dans le domaine du luxe !









Dans la même rubrique < > Maye Musk, 74 ans, en couverture de Sports Illustrated : une première Vente par téléphone : l'enregistrement autorisé pour prouver le contrat