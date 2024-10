SimuSenior : un tout nouveau concept d'entrainements dédié aux soins des personnes âgées L’Université Paris-Est Créteil et le Campus des Métiers des Qualifications d’Excellence - Santé, autonomie, bien vieillir d’Île-de-France viennent d’inaugurer leur espace de simulation dédié aux soins des personnes âgées fort justement baptisé SimuSenior. Un espace qui traduit une volonté de former autrement tous les corps de métier, peu importe le niveau de qualification. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/10/2024

L’ensemble des métiers du domaine du vieillissement nécessitent des savoir-faire et des savoir-être spécifiques qui ne peuvent s’acquérir qu’au travers de la mise en situation professionnelle ; de la pratique donc.



En effet, celle-ci permet de mieux appréhender -et comprendre- le métier mais aussi, d’avoir une réflexion sur ses pratiques avec ses pairs.



Dédié à la formation initiale et continue de tous les acteurs ayant un rôle de prévention et/ou un rôle dans le soin des personnes âgées SimuSenior vise à répondre aux besoins de formation selon des principes pédagogiques précis et la devise « Jamais la première fois sur le patient ».



« C’est une doctrine beaucoup utilisée en médecine et lors des études paramédicales pour tous les gestes techniques comme les prises de sang, les ponctions lombaires » souligne le Professeur Marie Laurent, chef de service du service gériatrie des hôpitaux Henri-Mondor et Albert-Chenevier AP-HP



Et d’ajouter : « cela devrait être aussi le cas pour les actes moins techniques mais essentiels comme la communication aux patients car c’est ce que retiennent les patients et leurs familles à l’issue d’une consultation, d’une hospitalisation ou de la visite de leur proche en EHPAD. La communication interprofessionnelle est essentielle pour les acteurs intervenant auprès des personnes âgées ».



Avant de poursuivre : « l’utilisation de simulateur dans notre espace SimuSenior peut également aider à prendre conscience des difficultés et incapacités que peuvent ressentir les personnes âgées. Elle doit s’accompagner d’un message de prévention : il est possible de réaliser des choses à tout âge pour limiter les incapacités liées au vieillissement. »



Plus concrètement, ce nouveau concept regroupe trois espaces distincts : une salle de consultation, une chambre d’hôpital et un domicile de personne âgée.



Au sein de ces espaces, les étudiants peuvent simuler les soins, les gestes, etc. Ils sont équipés de système audiovisuel de pointe, d’un mannequin articulé et d’un mannequin haute-fidélité d’une personne âgée.



« Le mannequin articulé est tout à fait conseillé pour s’entrainer sur des gestes techniques comme la pose d’une sonde. Le mannequin haute fidélité, quant à lui, reproduit parfaitement l’aspect d’une personne âgée en termes d’esthétique, d’anatomie, de sensation au toucher, de poids et de centre de gravité.



Il est parfait pour se plonger dans un scénario plus vrai que nature comprenant, par exemple, la chute d’une personne âgée » ajoute quant à elle, Alexandra Laurent, ingénieur pédagogique au Campus des Métiers des

Qualifications d’Excellence.



Ces équipements permettent aux étudiants d’être tour à tour dans l’observation, puis dans l’expérimentation. Une salle de débriefing permet d’échanger sur les pratiques observées et vécues.



L’espace SimuSenior est situé à Créteil au sein même de l’hôpital Albert-Chenevier AP-HP (GHU AP-HP Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor), en proximité immédiate des services des soins.







La rédaction vous conseille < > Quelles sont les aides financières mises en place pour alléger le coût en EHPAD ? 4ème édition des "Belles Rencontres" de Domitys du 30 septembre au 6 octobre