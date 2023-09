Silver économie : quatre nouvelles entreprises au sein de Silver Alliance En cette rentrée 2023, quatre nouvelles entreprises (Indienov, Ezio, Simplifia et Médi Contract Group) viennent élargir le panel de produits et services seniors de la Silver Alliance qui vise à permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible. Détails.







Indienov, une ceinture airbag connectée



La ceinture airbag connectée développée par Indienov est un dispositif médical qui permet de prévenir les chutes des personnes âgées et leurs conséquences grâce à l’intelligence artificielle, notamment les fractures du col du fémur, qui sont à l’origine de 130.000 hospitalisations par an. Et si la chute se produit, une alerte est envoyée sur les téléphones enregistrés (aidants, soignants…).



Ezio, une carte de paiement sécurisée



Ezio est une startup qui propose aux prestataires de services à la personne d’équiper leurs intervenants à domicile de cartes de paiement sécurisées visant à faciliter et à encadrer les achats qu’ils effectuent pour le compte de leurs clients âgés. Un marché en plein devenir.



Simplifia, une entreprise BtoB pour les services de pompes funèbres



L’entreprise Simplifia a développé des outils et des services à destination de son réseau de 800 pompes funèbres indépendantes avec un objectif : les libérer de certaines tâches administratives pour leur permettre de passer plus de temps auprès des familles.



Médi Contract Group, un acteur majeur de l’aménagement des espaces de vie



Du concept à l’installation, Médi Contract Group est un acteur ensemblier qui fait figure de référence en matière de création et d’aménagement d’espaces de vie des seniors (domicile, résidences services, Ehpad…).



Depuis 2018, la Silver Alliance est une initiative qui fédère aujourd’hui 33 acteurs de la silver économie française et représente un chiffre d'affaires cumulé de 5 milliards d’euros, parmi quelque 130 milliards d’euros que génère l’économie française à destination des seniors (source : Bercy, 2017).



Son ambition : permettre à ses membres de nouer des relations de confiance pour développer des synergies et des partenariats afin de répondre au mieux à la transition démographique et à la séniorisation de la société.

Article publié le 06/09/2023



